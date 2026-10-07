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英國暢銷作家傑佛瑞亞契逝世享壽86歲 一生歷經榮辱

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

英國暢銷小說家傑佛瑞亞契昨天逝世，享壽86歲，而他的最後一部小說「亞當與夏娃」（Adam and Eve，暫譯）原已排定今天出版。他生前曾經從政，也曾因為在誹謗訴訟中撒謊而入獄。

路透社報導，作為英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）的親信，傑佛瑞亞契（JeffreyArcher）一生跌宕起伏，經歷過名利雙收的巔峰，也曾因為作偽證而入獄服刑兩年，落入人生谷底。

亞契的著作在全球售出超過3億本，累計登上「紐約時報」（The New York Times）暢銷書榜長達5年半。

他的驚悚小說節奏緊湊，在世界各地擁有大批讀者，其中包括1976年出版的處女作「錢找錢」（Not aPenny More, Not a Penny Less，或譯「一分不多，一分不少」），以及1979年的暢銷小說「該隱與亞伯」（Kane & Abel，或譯「朱門風雲」）。

哈波柯林斯出版社（HarperCollins）表示，亞契是「在家中突然平靜離世」。而他4日才剛在倫敦列斯特廣場劇院（Leicester Square Theatre）與讀者見面簽書，原定本週還會出席多場活動。

出版社的英國執行長艾頓（Kate Elton）表示：「失去這位為一代又一代讀者帶來歡樂的作家，以及一位真正的朋友，我們全都感到萬分悲痛。…當他開始寫『亞當與夏娃』時，他從一開始就告訴我，這會是他的最後一部小說。」艾頓也是亞契的編輯。

亞契於1969年29歲時當選下議院議員，首次登上新聞頭版。後來他淪為一宗詐欺投資計畫的受害者，1974年沒競選連任，轉而投入寫作，試圖清償債務。

儘管他在下議院的時間不長，卻始終是保守黨（Conservative Party）黨內重要人物，並擔任上議院議員超過30年，曾為慈善事業募得數以百萬計英鎊。

內閣成員與名人經常出席他的派對，但隨著他的公開失勢，這類關注度也逐漸減退。

1987年，亞契控告小報「每日星報」（DailyStar），原因是該報聲稱他曾付錢與一名女子發生性關係，最終亞契獲得當時創下紀錄的50萬英鎊損害賠償金。

1999年，亞契獲選為保守黨候選人，準備角逐倫敦首任民選市長。同年上述舊案再次受到公眾關注，一名昔日友人指控他撒謊。

亞契最終被控作偽證及妨礙司法公正，經判決有罪後，被判4年有期徒刑。他實際服刑兩年，期間寫下「獄中日記」（A Prison Diary）。

亞契 英國 紐約時報

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