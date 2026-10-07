俄鼠疫研究員急症亡 189人隔離、傳3醫院遭封鎖…美：密切關注

俄羅斯西伯利亞爆發鼠疫疑雲，廿八歲鼠疫研究所女研究員希皮洛娃據報在實驗室打破裝有黑死病病原體「鼠疫桿菌」的試管後染病，數天內因嚴重肺炎死亡，近兩百名接觸者遭隔離或接受監測。不過俄羅斯官方否認病原體外洩，僅稱希皮洛娃死於「病因不明肺炎」，未證實染鼠疫。

紐約郵報引述俄羅斯獨立媒體「貝加爾湖人」報導，希皮洛娃任職於伊爾庫次克抗鼠疫研究所，擔任技術員。據信她工作期間不慎打破一支裝有肺鼠疫病原體試管，之後出現嚴重肺炎症狀，九月廿九日送醫，但仍在兩天後死亡。截至十月三日，共有一八九名接觸者遭隔離，另有報導稱，三間醫院已實施封鎖。

鼠疫是由鼠疫桿菌引起的傳染病，俗稱黑死病，十四世紀爆發疫情估計在全球奪走七千五百萬至兩億條人命，歐洲有三成至六成人口死亡。此次疑似涉及的肺鼠疫，可經由飛沫在人與人之間傳播。患者通常在暴露後一至三天出現症狀，若及早發現可使用抗生素治療。

美聯社報導，俄國官方至今未證實希皮洛娃感染鼠疫，廣泛檢驗並未發現與其工作相關的微生物，研究所內也未發現涉及致病性微生物事故。

伊爾庫次克州長科布澤夫表示，接觸者均接受醫療監測，其中兩人驗出感冒病毒、兩人確診新冠病毒，其餘檢驗皆為陰性，克里姆林宮發言人佩斯科夫呼籲外界不要相信「謠言或揣測」。

美國總統川普五日表示正密切關注情況，美方願提供協助，並稱微生物如今「變得更強、更聰明，就像一支軍隊」。