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炫富利器！瑞士蓮巧克力公事包 成為財富地位象徵

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
瑞士蓮巧克力的投票權股東大會贈品，是一只裝了三公斤巧克力的藍色公事包，因公司股價高達94,000美元，成了瑞士人財富地位的象徵。圖／取自網路照片
瑞士蓮巧克力的投票權股東大會贈品，是一只裝了三公斤巧克力的藍色公事包，因公司股價高達94,000美元，成了瑞士人財富地位的象徵。圖／取自網路照片

瑞士人有個奇特的炫富方法，不是名表、也不是名車，而是裝滿巧克力的藍色公事包。這是瑞士蓮巧克力公司（Lindt & Sprüngli）的投票權股東大會贈品，由於該公司股價在瑞士數一數二高，讓股東會禮品成了財富地位的象徵。還有人認為，情況有點類似股神巴菲特的波克夏公司。

瑞士蓮的投票權股東，每年4月在蘇黎世參加年度股東大會時，均會收到藍色公事包，裡頭裝了重達三公斤的各色巧克力。要拿到這款禮品的門檻很高，瑞士蓮的具投票權股票，股價約78,000瑞士法郎（94,000美元），這檔股票過去一年來曾攀抵132,000瑞郎的高點。

瑞士資產管理商Arvy的共同創辦人柏傑特說，這是非常瑞士的炫富之道，不是買法拉利跑車或拉風名表，而是擁有這家有180年歷史的巧克力大廠股票，帶著這款藍色公事包走在蘇黎世街頭。

柏傑特指出，瑞士蓮是表現績優的長期投資，股價從1995年4月的約3,600瑞郎，去年10月高點升至132,000瑞郎，漲幅高達35倍。但最近幾個月股價回檔，主要是破紀錄高溫削弱買氣，加上可可豆價格處於高點、打壓獲利。

瑞士蓮的情況，讓人聯想到波克夏公司的股東大會。數千名股東每年5月飛往內布拉斯加州奧馬哈，不只想一睹股東巴菲特風采，也想大買公司折扣品，如See's巧克力等。

柏傑特認為，波克夏和瑞士蓮確實有相似之處，這兩家公司都不僅僅是投資，而能在股東間打造出身分與社群認同感。他說：「波克夏有奧馬哈和See's巧克力，瑞士蓮有蘇黎世和巧克力公事包。」

瑞士蓮發言人表示，「盒內有多種瑞士蓮產品，像Excellence極醇系列巧克力、松露巧克力，我們不會透露詳細品項，這是給股東的驚喜。」

美國德拉瓦大學的溫柏格企業治理中心主管康寧漢指出，禮物盒是出色行銷、也是體貼舉動，「感謝股東出席，並把公司產品交到他們手上」，有助促進友好。

瑞士 炫富 巧克力

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