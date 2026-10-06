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伊朗裔作家巴齊亞爾獲德國圖書獎 將與楊双子對談

中央社／ 柏林6日專電

伊朗德國作家巴齊亞爾（Shida Bazyar）以小說「隙縫」奪下今年德國圖書獎。作品橫跨約90年德國歷史，從納粹猶太迫害寫到當代中東移民處境，追問德國被掩蓋的歷史與移民歸屬。她10日將在法蘭克福書展與國際布克獎得主楊双子同台對談。

德國圖書獎（Deutscher Buchpreis）5日晚間在法蘭克福市政廳皇帝廳頒獎，評審從205部德語小說中選出20部長名單作品，再縮小至6部短名單，最後由巴齊亞爾勝出。

「隙縫」（Die Lücken，暫譯）是巴齊亞爾第3部小說，故事發生在德國西南部一座虛構村莊，原型取自巴齊亞爾出生的萊茵蘭－普法爾茨邦小鎮赫梅斯凱爾（Hermeskeil）。

小說從不同人物命運切入，回溯近百年德國歷史。村裡曾有猶太家庭遭迫害、失去一切，也有人在納粹時期獲利，戰後卻將自己重新描述成無辜的隨波逐流者；數十年後，逃離伊朗的家庭來到這裡，希望找到安全與歸屬。

德國圖書獎評審指出，巴齊亞爾透過小說中的人物，呈現近百年充滿矛盾的德國生活：過去是人們看著猶太人從鄰里中消失，如今同樣是身邊的鄰居，具有移民背景的人能否感覺自己真正屬於德國。

評審特別肯定小說的敘事手法。故事由一名已死去的女性擔任敘事者，並採取如萬花筒般的結構，在不同年代之間跳躍，同時交錯虛構與史實人物，讓被掩蓋的地方歷史重新浮現。

評審認為，作品以跨國視角重新探索德國傳統「故鄉小說」（Heimatroman）的界線，形容這是一本「對抗冷漠的小說」。

巴齊亞爾領獎時表示，想到自己是因一本描寫人們遭迫害、恐嚇甚至殺害的小說而獲獎，很難毫無保留地感到喜悅。

她說，「我想提醒大家，德國反猶太與種族主義犯罪目前都處於高點，現在德國每一個少數族群都有理由為此感到憂心」。

巴齊亞爾1988年出生於德國，父母來自伊朗。她2016年出版處女作「德黑蘭的夜晚很安靜」（Nachtsist es leise in Teheran），描寫一個伊朗家庭跨越數十年的流亡與移民經驗。這部作品今年由馬丁（RuthMartin）翻譯成英文，入圍國際布克獎最終6本短名單。

同屆短名單也包括台灣作家楊双子的「台灣漫遊錄」，最終由楊双子與譯者金翎奪得今年國際布克獎。

兩名作家10日也將在法蘭克福書展再度同台，與長期書寫台灣的德國作家施益堅（Stephan Thome）以「跨越邊界的寫作：故事如何穿越語言與文化」為題對談，討論文學、翻譯及故事如何跨越文化疆界。

德國圖書獎由德國書業協會自2005年起頒發，每年在法蘭克福書展開幕前選出年度最佳德語小說，是德語文壇最受矚目的文學獎項。

伊朗 德國 楊双子

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