民主剛果伊波拉疫情持續 肯亞出現首起境外移入案例

伊波拉疫情持續肆虐非洲中部國家剛果民主共和國，如今東非國家肯亞也出現首起確診案例，患者是肯亞籍公民，之前一直住在民主剛果，3日抵達肯亞首都奈洛比，現已死亡。

路透社報導，肯亞衛生部長杜阿勒（Aden Duale）在記者會中還說，目前確認有28名接觸者，包括家屬及醫護人員。

民主剛果正面臨該國有史以來規模最大的伊波拉（Ebola）疫情，此次疫情是由罕見的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo virus disease）引發。

這次疫情於5月中旬宣布爆發，但可能幾個月前就已開始，且迄今為止遏制措施仍未能奏效，民主剛果已記錄到超過8000起病例及4000多起病故案例。

這波疫情之前曾擴散至烏干達，當地通報20起病例和2例死亡，不過世界衛生組織（WHO）已於8月宣布烏干達疫情結束。

根據美聯社，肯亞是這次伊波拉疫情第4個出現病例的國家，之前法國也記錄到一起病例。

伊波拉病毒透過直接接觸感染者的體液進行傳播，可能引起發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重時會出現內出血或外出血。