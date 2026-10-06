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大馬校園安全敲警鐘 安華：前8月通報5681件霸凌案

中央社／ 吉隆坡6日專電

近期馬來西亞接連發生學生死亡事件，校園安全受關注。首相安華今天強調，今年前8月全國學校共通報5681件霸凌案件，含肢體、言語、非言語及網路霸凌。大馬將採取多項措施遏止校園霸凌，包括增加輔導老師及宿舍助理舍監人數。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，安華今天在國會答詢並重申關注校園霸凌與安全事件表示，學校不能為保護形象而包庇加害者，家長也須與校方共同承擔學生教育與安全責任。

他指出，今年1月至8月通報的案件涵蓋肢體、言語、非言語及網路霸凌。部分教育機構可能為維護聲譽，未通報霸凌及違反紀律事件，因此實際案件數可能高於官方紀錄。

安華認為，部分學校或僅報喜不報憂，學生卻因受到傷害而對就學感到痛苦。如果隱瞞案件、未處理受害者的處境，都是錯誤的做法，無論原因為何，都必須迅速且堅決採取行動。

大馬媒體報導，柔佛州永平一所中學10月3日發生16歲女學生死亡案，警方逮捕同校學生，依謀殺方向調查。另在9月25日，森美蘭州一所學校宿舍發生男學生死亡事件，警方持續調查，並有其他學生向警方指稱曾遭涉案嫌疑人霸凌。兩起事件再度引發校園安全疑慮。

安華強調，政府已增加輔導老師與宿舍助理舍監，並授權穿著制服的警員隨時進入校園，也為400名舍監提供心理等相關訓練，推動學生保護政策及心理健康檢查。

對於大馬近期發生的校園霸凌事件，穆斯林家長阿末法依茲（Ahmad Faiz）指出，身為家長一定會擔心，孩子到學校應該安心學習，如果遭到霸凌，校方必須讓他們有可信任的求助管道，不能為了學校名聲而壓下事情。家長也要多聽孩子說話，發現異常時及早與老師溝通。

另外，新紀元大學學院教育學院副教授胥嘉芳（Hsu Chia Fang）接受中央社記者電訪指出，青少年重視同儕認同，渴望被尊重與接納，若缺乏安全感、歸屬感及處理情緒與衝突的能力，可能遭受霸凌，也可能透過攻擊他人尋求權力與認同。

她認為，學校應提升教師辨識與輔導能力，及早察覺學生情緒、人際及行為變化，並建立清楚、保密且便於求助的通報機制，由指定人員受理、處理與追蹤，避免受害者獨自承擔。

胥嘉芳強調，須關注霸凌者及旁觀者的心理需求，透過輔導與關係修復，協助學生建立健康的人際關係，營造尊重、包容且安全的校園環境。

校園安全 霸凌 馬來西亞

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