速限60狂飆144！日本知名音樂家超速遭起訴 檢方求刑3個月

日本知名音樂家反田恭平是第18屆蕭邦國際鋼琴大賽銀獎得主。他去年12月在首都高速公路駕駛轎車時，時速達144公里，超過速限，已被依涉嫌違反道路交通法起訴。

日本TBS電視台報導，東京地方法院今天首度開庭審理此案，檢方向東京地院求處3個月有期徒刑。東京地院預計10月29日宣判。

根據起訴書，反田去年12月在東京都內最高速限為時速60公里的首都高速公路，以時速144公里駕駛轎車而被在宅起訴（指未羈押犯罪嫌疑人即加以起訴）。

反田目前32歲，於2021年贏得蕭邦國際鋼琴大賽銀獎，目前也以指揮家身分在樂壇發展。

反田擔任代表的音樂事務所今天在官網發布聲明表示，「讓各位樂迷以及相關人士等眾多人感到擔心與造成困擾，我們深表歉意。」

這份聲明也表示，「待審判結束後，我們將再次向各位說明。」