變胖真的會變笨！日本研究揭高熱量飲食恐致腦神經異常 認知功能下降

東京科學大學等研究團隊以老鼠進行實驗發現，持續攝取高熱量飲食會導致認知功能下降，原因在於腦神經細胞彼此連結處的「突觸」出現異常。

日本時事通信社報導，過去已知長期處於高熱量狀態會使腦部功能下降，但詳細的分子層級機制仍不清楚。此次研究論文已於9月刊登於國際科學期刊。

該校特任教授岡澤均等人組成的研究團隊，讓老鼠持續攝取高熱量飲食1週或6週，再與正常飲食組的神經細胞進行分子層級比較，結果發現一種名為「PQBP1」的蛋白質含量減少。

PQBP1扮演調節角色，負責正確製造神經細胞傳遞資訊所需的蛋白質。進一步調查發現，攝取高熱量飲食的老鼠，在胰島素作用下，製造PQBP1的機制受到抑制，導致突觸組成分子出現異常，神經迴路功能因而下降。

研究團隊對老鼠投予糖尿病治療藥物，或進行補充PQBP1的治療後，發現突觸異常及認知功能都有所改善。

岡澤均表示，未來若持續深入研究，可能有助於預防肥胖者及糖尿病患者罹患阿茲海默症。