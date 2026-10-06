新加坡將修法強化詐騙刑罰嚇阻力 降低青少年犯罪風險

新加坡政府將提出新法，強化詐騙犯罪刑罰的嚇阻力，包括涉及詐騙的年輕罪犯。內政部長尚穆根今天表示，詐騙犯不斷調整因應政府的打擊措施，該國政府將進一步強化對詐騙犯及協助詐騙者的刑罰。

新加坡內政部長尚穆根（K Shanmugam）今天在國會答覆議員有關青少年詐騙案件的質詢。有議員詢問，過去被調查的多名詐騙犯與車手中，嫌疑人年紀甚至低至15歲，政府如何與學校和家長合作，阻止年輕人被招募為車手。針對青少年犯罪，是否應在警告期間強制接受關於防詐意識等培訓，以降低再犯風險。

尚穆根回應時提及，今年上半年新加坡警方平均每天接到約90起報案的詐騙案件，意味著損失金額大。2025年有超過1000名年輕人因與詐騙通報相關而接受調查，每當遇到此類案件時，會注意到違法者的年齡並感到同情，這是可以理解的。

然而，尚穆根表示，2025年有超過5000名年長詐騙受害者，多數人已退休且無業，這些案件的損失金額就高達約新幣2億元（約新台幣49.6億元）。

「我們對一項犯罪所應施加的刑罰方針包含嚇阻（deterrence）、預防（prevention）、懲罰（retribution）與罪犯的矯治（rehabilitation）」，尚穆根指出，對於年輕族群，多年來修改了立法以引入矯治正義（rehabilitative justice），包括透過社區刑罰、緩刑和感化訓練等。

新加坡高等法院9月10日裁定涉及詐騙相關罪行的青少年，改判緩刑或維持社區刑罰，而非更具阻嚇作用的刑罰。

尚穆根指出，過去3年內逐步落實相關措施後，詐騙損失略有下降，「但騙徒仍不斷適應並企圖克服我們的措施，因此這絕對不是心軟的時候。」

尚穆根表示，尊重法院看法，但內政部將很快在國會提出立法，表明不採9月10日高院量刑立場，同時進一步強化對青少年在內的詐騙者及協助詐騙者判處具嚇阻作用的做法。

新加坡去年11月為了打擊詐騙案激增，通過刑法修正案，詐騙犯面臨最多24下鞭刑強制處罰。