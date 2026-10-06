新幹線口碑在印度破滅？工程「亂成一鍋粥」日官員怒：全怪印度

印度將第一條高速鐵路交給日本興建，原訂2023年通車，卻因土地徵收、成本暴增及文化差異等至今未能啟用。但基於要應對中國崛起的共同利益，雙方只好維持合作避免撕破臉。

這條印度西部連接孟買與阿默達巴德（Ahmedabad）、長度為508公里的高鐵，是印度總理莫迪（Narendra Modi）推動鐵路網現代化計畫一環。日本共同社指出，項目採用日本新幹線模式，於2017年開工，最初目標是2023年通車。

英國「金融時報」指出，當印度決定興建國內第一條高速鐵路時，找上以新幹線享譽全球、且願意提供超低利貸款的日本，可謂順理成章。兩國2015年達成總值9800億盧比（當時約150億美元）協議，包括日本提供年利率僅0.1%的50年期超低利貸款。

然而十餘年過去、原訂2023年通車營運的這條高鐵如今非但未能啟用載客，還大幅落後原訂時程，延誤的一大主因包括因居民反對導致土地徵收困難。根據官方估算，工程成本已暴增至至少約195億美元。

近幾個月雙方因這條高鐵產生的不睦浮上檯面。日本前法務大臣牧原秀樹7月在X平台發文：「遲無進展100%是印度一方的責任。對方一直都沒遵守承諾。」

日本指控印度違反協議，將號誌系統一項關鍵合約交給日企一大國際競爭對手的德國西門子（Siemens），這讓以JR東日本為首的日方團隊錯愕。日方強調，新幹線之所以具備極高可靠度、安全性與準點率，全靠整套「一體化」系統；若採「日本軌道、歐洲號誌、印度列車」的拼裝模式，在國際上根本未經驗證。

日本一名參與這個項目的業界人士直言「情況亂成一鍋粥」，談判已陷入僵局。目前東京當局甚至在外交部內特設專職單位監督這個高鐵項目，顯見對局勢的擔憂；與此同時，印度卻暗示有意自主研發能與日本新幹線車廂媲美的高速列車。

對莫迪而言，改造英國殖民時期遺留下來的鐵路系統，不僅關乎政績形象，更是落實「印度製造」（Make in India）擴大本土製造業與技術的關鍵一環。

印度政府近日宣布，首段高鐵將於明年夏天局部通車，初期僅通車約100公里，由速度較慢的國產列車行駛；日本外交官則對這個時間表高度存疑，並說第一階段實際能通車的長度恐只有50公里。

大型跨國高鐵項目預算超支與延宕並不罕見，英國HS2與日本北海道新幹線延伸段都曾面臨相同困境。但在日印這個高鐵項目，雙方文化與策略邏輯的矛盾更劇烈：印方極力爭取未來彈性、技術國產化並壓低成本；日方則堅持整套輸出才能確保工藝品質，日方一些高姿態也惹惱印度談判代表。

有談判代表指出，日印兩國存在文化差異，其中包括對延誤的容忍程度不同。

一名參與談判的日本資深外交官分析：「日本人的習慣是把目標設定在務實、能做到的水準然後徹底執行；而印度人喜歡把目標訂得極高，然後無法悉數達成，頂多是能做到的地方做得還不錯。」

印度鐵路官員坦承，第一段高鐵工程預計2027年初完工，但最高時速可拿320公里的日本新一代E10列車，要到2030年代初才能交貨，中間會有幾年空窗期。

儘管高鐵工程爭執不斷，但面對日益強勢的中國，兩國基於維持戰略同盟，還是能咬牙吞下合約爭執的負面效應。一名印度外交高層官說：「兩國戰略雙邊關係推進的速度，會比這條高鐵快得多。」