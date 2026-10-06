野火毀家園不忍了！加拿大15青年控政府氣候政策失靈 訴訟本月開審

3年前，一場野火威脅楊恩（Kira Young）位於加拿大北部的家園，她只能收拾東西，儘速撤離。本月稍晚，她將出庭控告渥太華（Ottawa），指控政府未妥善應對氣候變遷。

法新社報導，楊恩是來自加國各地、年齡介於17至24歲的15名原告之一。他們共同提起了這場加國史上前所未見的訴訟。

10月26日起，這群年輕人將在為期5周的庭審中主張，歷屆政府未能充分削減溫室氣體排放，已侵犯他們受憲法保障的生命、自由及人身安全權利。

這15名加國年輕人的法律戰始於2019年。他們的案件最初遭法院駁回，但聯邦上訴法院2023年裁定，他們有權進入審判程序。

這起將在加拿大西岸城市溫哥華（Vancouver）審理的案件，反映全球環保人士透過司法途徑迫使政府採取氣候行動的趨勢，且這類訴訟已在國際間取得多項重大勝利。

楊恩來自位於北極圈以南數百公里處的黃刀鎮（Yellowknife）。2023年夏季，一場野火迫使當局下令疏散當地近2萬名居民。

現年20歲的楊恩表示，當時她和家人「必須把能帶的東西全部裝上車，離開我們的家」，一路向南行駛18小時才抵達安全地點。

她說，這起訴訟所要傳達的訊息是，氣候變遷「是我們能夠應對的挑戰。我們還有希望」。

加國政府上月發布的1份報告指出，自1970年以來，加國氣溫升高的速度幾乎是全球平均值的2倍。

這起訴訟的原告之一、24歲的拉隆德（AlbertLalonde）表示：「年輕人面臨的問題是，如何在一個逐漸崩潰的世界裡規劃未來、建立自己的生活。」

他認為，加拿大總理卡尼（Mark Carney）政府的政策正讓情況更加惡化。卡尼主張增加石油產量，並表示石油產業是降低加國經濟對美國依賴的重要工具。

2024年，歐洲人權法院（European Court of HumanRights）裁定一群瑞士退休婦女勝訴。她們主張瑞士政府未採取充分措施應對氣候變遷，這是同類案件的首宗裁決。

隔年，國際法院（International Court of Justice）發布具里程碑意義的諮詢意見，認定各國有義務為現代及未來世代保護氣候。這項意見也可能成為多個國家及地區未來審理相關案件時的參考。