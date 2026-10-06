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61歲日男退休想先躺一個月！妻馬上遞出一張清單 他看完忍不住笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名61歲男子退休後，原本打算先好好休息一個月，沒想到退休後第一個星期一，妻子就在早餐後遞給他一張「家事清單」。圖／AI生成
日本一名61歲男子退休後，原本打算先好好休息一個月，沒想到退休後第一個星期一，妻子就在早餐後遞給他一張「家事清單」。圖／AI生成

日本一名61歲男子退休後，原本打算先好好休息一個月，沒想到退休後第一個星期一，妻子就在早餐後遞給他一張「家事清單」，列出倒垃圾、洗衣服、清潔浴室、洗碗等工作，讓他當場笑問：「退休第一天就要分派工作給我嗎？」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，隆之（化名）60歲退休後續聘一年，直到61歲才正式離開職場；同齡妻子真理子（化名）則每周兼職3天。過去丈夫白天上班，妻子早已有自己的生活步調，因此聽到丈夫打算退休後每天待在家，她首先想到的是家事和生活節奏都可能跟著改變。

妻子因此列出家事清單，直言「不是要你全部做，但你退休了，結果我的工作反而增加也不對吧。」最後夫妻重新分工，由隆之負責清潔浴室、洗碗和倒垃圾，午餐則各自解決。

不過退休約兩周後，另一個問題又浮現。真理子外出和朋友吃飯時，隆之多次詢問「去哪裡？幾點回來？」讓她忍不住反問：「你以前去公司上班時，也不會每天問我白天在做什麼吧？」丈夫這才發現，兩人突然長時間待在一起，也讓彼此原有的私人空間被打亂。

此後夫妻決定不用事事報備，只在一起出門或晚餐不回家時告知對方，隆之也開始固定去圖書館、參加歷史課程。半年後，妻子已把家事清單丟掉；隆之則坦言，原本以為退休後夫妻每天待在一起才是理想生活，後來才發現，各自保有生活，反而更有話可以聊。

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