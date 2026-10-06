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曼谷豪雨多處淹水 IMF世銀年會前泰國備妥4級防洪方案

中央社／ 曼谷6日專電
泰國9月底連日豪雨重創曼谷及周邊地區。 歐新社
泰國9月底連日豪雨重創曼谷及周邊地區。 歐新社

曼谷今天凌晨受豪雨影響，部分道路積水，交通受阻。氣象局預測9日至13日將有更多強降雨，恐增洪災風險。下週適逢IMF與世銀年會在曼谷舉行，當局加緊防洪準備，依淹水程度制定不同應變方案，最嚴重可能決定取消年會。

民族報（The Nation）今天報導，曼谷挽甲必（Bang Kapi）、蘭甘亨（Ramkhamhaeng）、叻甲挽（Lat Krabang）及敏布里（Min Buri）等地今天清晨因豪雨淹水。

報導指出，挽甲必路口上午6時積水約5至10公分，因盛塞普運河（Saen Saep Canal）水位上升，當局提醒駕駛人小心通行。另外，蘭甘亨大學外道路也有約5至10公分積水，小型車仍可通行。叻甲挽醫院外道路兩側仍有積水，交通開始放緩。

泰國氣象局預測，曼谷及周邊地區今天有70%機率出現雷雨，部分地區可能有大雨及強陣風；9日至13日，曼谷及中部地區的雨勢將進一步增加，局部地區可能出現大雨至豪雨，恐增加洪災風險。

強降雨適逢國際貨幣基金（IMF）和世界銀行年會12日至18日在曼谷舉行，預計吸引逾1萬5000名代表參與，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已要求相關單位做好嚴重淹水準備，避免再次出現9月底豪雨造成的交通混亂。

泰國當局已準備大型卡車及四輪驅動車，在道路淹水時運送與會代表，同時部署數百台抽水機排水，並依積水程度制定4級應變方案。

曼谷商業報（Bangkokbiznews）今天指出，當局擬定，若道路積水達15公分，曼谷各區區長將加快排水並清理道路，以維持逾400輛車隊通行；若積水達25公分，車隊將由電動車改用巴士。

至於積水若達50公分、道路交通出現困難，與會代表將改搭捷運；若積水達3公尺、洪水進入會議中心G層，則將由最高層級決定是否取消年會。

另一方面，阿努廷昨天在國家防災減災指揮中心會議中，也下令加快洪災救助金審核及發放。曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，阿努廷下令，已確認資格的受災家庭不必等待全國程序完成，即可依序獲得款項。他說：「依照排隊順序發放，每天發放也沒問題，重要的是讓民眾盡快拿到錢。」

曼谷 泰國 淹水

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