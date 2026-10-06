瞳孔變化透露潛意識 對吸引力事物會放大

瞳孔變化能透露大腦決策過程！日本神經科學研究指出，當人們在評估物體的「表面質感」與「視覺吸引力」時，瞳孔的生理反應存在顯著差異。團隊發現，儘管兩者皆涉及視覺審美，但人眼顯示大腦在處理不同層面的美學決策時，運作機制大不相同。

瞳孔反應揭示審美

《地球報》報導，日本生理學研究所與國立自然科學機構研究團隊發現，眼睛的瞳孔不僅對光線強度產生反應，也會根據大腦所進行的特定認知任務而主動調節大小。實驗中，研究人員向受試者展示一系列具備不同光澤感與吸引力的物體圖像，並同步紀錄其瞳孔的即時變化。

結果顯示，數據顯示當受試者集中注意力評估物體表面的「光澤度」時，瞳孔會出現短暫且明顯的收縮；相反地，當任務轉變為評估該物體是否具有「吸引力」時，瞳孔則呈現持續放大的趨勢。專家指出，這項發現證實瞳孔動態可作為觀察大腦處理感官資訊與審美評價的重要生理指標。

感官機制因任務異

《News-Medical》報導，光澤度判斷主要依賴大腦視覺皮質對物理光影特徵的精密分析，因而觸發了自動化的瞳孔對光反射調節；而吸引力評估則高度涉及大腦的情感獎勵系統與認知參與，進而刺激交感神經系統導致瞳孔擴張。

雖然科學界對於大腦如何整合客觀物理特徵與主觀美學感受仍有許多未知，但這項研究成功分離了客觀質感認知與主觀情感評價的生理路徑。未來，相關發現有望應用於神經行銷學、使用者體驗設計以及臨床認知功能障礙的早期診斷，為人類視覺大腦解密開闢全新視角。

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