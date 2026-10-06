淹水地下道成致命路段 日本分4個等級管制

日本今年多地降下豪雨期間，相繼有民眾在淹水的地下道罹難。日本政府為了防止這種悲劇重演，今天宣布把地下道淹水風險分4個等級，最危險的地方將設置柵欄管制。

「朝日新聞」報導，日本今年多地降下豪雨期間，有轎車誤闖淹水的地下道，導致車輛滅頂，今年8月與9月的千葉豪雨及福島縣磐城市的大雨，就分別有2人與1人因此罹難。

對此，日本國土交通省（簡稱國交省）今天公布安全對策，把地下道淹水風險分4個等級，被列為最危險的地方將設置柵欄等管制，提供給各地行政單位的相關指南也在這份安全對策之中。

日本全國3841處設有地下道，這些地下道由自治體（地方行政單位）管理。

國交省先前已經決定若發生豪雨，要在22處國道實施預防性交通管制，不過問題是管制人力短缺。

根據國交省今天公布的指南，要求道路管理者把地下道淹水風險分4個等級。過去曾有人罹難的幹道等會被列為「淹水風險尤其高的地方」，若時雨量達一定標準，這種高風險地下道除了要事先實施交管之外，也要設置能遠端控制的柵欄。