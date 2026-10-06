快訊

大陸人支持武統台灣？美最新民調曝光 77%支持先打金門馬祖

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

有毒陽剛文化造孽？康乃爾大學集體性侵案的校園黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

淹水地下道成致命路段 日本分4個等級管制

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本千葉縣大網白里市遭豪雨侵襲，車輛行駛在淹水道路上。美聯社
日本千葉縣大網白里市遭豪雨侵襲，車輛行駛在淹水道路上。美聯社

日本今年多地降下豪雨期間，相繼有民眾在淹水的地下道罹難。日本政府為了防止這種悲劇重演，今天宣布把地下道淹水風險分4個等級，最危險的地方將設置柵欄管制。

「朝日新聞」報導，日本今年多地降下豪雨期間，有轎車誤闖淹水的地下道，導致車輛滅頂，今年8月與9月的千葉豪雨及福島縣磐城市的大雨，就分別有2人與1人因此罹難。

對此，日本國土交通省（簡稱國交省）今天公布安全對策，把地下道淹水風險分4個等級，被列為最危險的地方將設置柵欄等管制，提供給各地行政單位的相關指南也在這份安全對策之中。

日本全國3841處設有地下道，這些地下道由自治體（地方行政單位）管理。

國交省先前已經決定若發生豪雨，要在22處國道實施預防性交通管制，不過問題是管制人力短缺。

根據國交省今天公布的指南，要求道路管理者把地下道淹水風險分4個等級。過去曾有人罹難的幹道等會被列為「淹水風險尤其高的地方」，若時雨量達一定標準，這種高風險地下道除了要事先實施交管之外，也要設置能遠端控制的柵欄。

淹水 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大潮遇豪雨雲林口湖最怕淹 砸3.02億新建蔦松大排抽水站今動工

成效不彰？宜蘭防水閘門補助申請不到3％ 議員黃琤婷籲放寬50公分門檻

泰國洪災衝擊擴大 逾1300企業受影響供應鏈恐中斷

颱風過後生飲山泉水！陸男驚爆重症感染 引發休克、器官衰竭險死

相關新聞

日本白包有潛規則？男父喪收6千奠儀回禮400 親戚怒嗆：應回一半

根據日媒Forza Style報導，一名50多歲的上班族T先生為照顧重病的父親而轉換工作，原本的收入就不是很高，現在的薪資又更低、經濟吃緊。之後父親因病驟逝，他強打精神籌辦約30人規模的簡單家族葬禮，儘量不增加額外支出。多數親戚和朋友依默契包了3萬日圓（約台幣6千元）的奠儀，讓喪葬費用支出幾近打平。

淹水地下道成致命路段 日本分4個等級管制

日本今年多地降下豪雨期間，相繼有民眾在淹水的地下道罹難。日本政府為了防止這種悲劇重演，今天宣布把地下道淹水風險分4個等級...

俄實驗室人員疑不慎感染死亡 何為肺鼠疫重點一次看

俄羅斯西伯利亞地區一間實驗室發生技術人員疑感染肺鼠疫死亡，美國總統川普表示願向俄方提供協助。肺鼠疫雖有一定程度致死風險，...

成癮者戒治的「以毒攻毒」：美沙冬與替代療法是什麼？

美沙冬（methadone）是一種鴉片類口服藥物，可用於海洛因等鴉片類成癮者的替代藥物治療，透過穩定控制戒斷症狀與降低對非法鴉片類藥物的使用，協助患者降低用藥成癮傷害。

把錢花在看不見的地方 日本18年執事揭有錢人生活標準

「看鞋子就能知道一個人富不富有」，坊間流傳許多「辨識富豪」的方法。為超級富豪服務長達18年的日本管家卻認為，要分辨真正的有錢人，看的既不是鞋子，也不是手表或包包，而是一些更令人意想不到的地方。 新井直之承認，自己剛接觸超級富人時，也曾偷偷覺得「有錢人全身上下、身邊的物品肯定都很高級」。不過真正服侍他們以後，逐漸改觀。他在鑽石周刊的專欄中說，愈是相處得久，愈是讓人印象深刻的，是那些一般人不會注意到的細節，清楚展現他們心中的「標準」。這種差異，體現在每天日常生活中隨手使用的貼身物品上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。