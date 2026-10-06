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威士忌要上太空！科學家挑戰地球熟成極限 盼釀出更複雜風味

聯合新聞網／ 綜合報導
科學家計畫將威士忌送上太空五年，研究極端環境對釀造風味的影響。圖／AI生成
科學家計畫將威士忌送上太空五年，研究極端環境對釀造風味的影響。圖／AI生成

威士忌要變好喝，通常得乖乖待在橡木桶裡慢慢陳年；但這次科學家決定換個玩法——「在太空中陳釀威士忌！」外媒指出蘇格蘭與日本團隊計畫在2028年發射一枚裝有威士忌樣本的立方衛星（CubeSat），讓酒液在太空待上5年，研究極端環境是否能加速熟成，甚至產生「地球上難以複製的複雜風味」。這項計畫名為「Space Puffin」，可說是威士忌熟成實驗中相當特別的一次嘗試。

雖然威士忌上外太空不是新鮮事，但它從未離開溫度控制的太空艙。團隊預計讓這枚小型衛星搭乘SpaceX補給任務前往國際太空站，之後再從日本實驗艙部署進入軌道。這次並不是把整桶威士忌直接送上太空，而是將少量威士忌樣本、木片以及製作威士忌所需的基礎材料放進衛星中，以木片模擬傳統橡木桶。研究人員會持續監測酒液的顏色與化學成分，再把資料傳回地球。

蘇格蘭格拉斯哥大學的拜萊特博士（Gilles Bailet）表示，威士忌在木桶中陳釀時「呼吸」的科學原理尚不為人所知，但在太空中，這種循環可能會發生得更快——太空中的溫度可以迅速在攝氏零下150度到攝氏200度之間變化。

研究團隊期待太空中的特殊環境能讓熟成過程產生不同變化，進一步了解木材與酒液之間的化學作用，看看最終是否會形成更鮮明風味。拜萊特希望這趟特殊旅程能釀造出「風味極其複雜、口感濃郁的威士忌」。

雖然太空陳釀的威士忌由於發射和回收成本高昂，價格會非常昂貴，但眾所周知，收藏家們已經願意為一些最稀有的威士忌支付數十萬美元。

不過，這批威士忌在5年任務結束後並不會被帶回地球，實驗完成後，大家恐怕還是喝不到真正的「太空威士忌」。但拜萊特已經開始思考下一步，表示未來如果能找到投資者或其他合作夥伴，團隊希望進一步把完整的威士忌製造系統，甚至整桶酒送上太空，再讓熟成後的威士忌返回地球。他認為，未來3至5年內，帶回約1公升太空熟成威士忌並非完全不可能。

本次任務的目的並不是立刻打造一款昂貴的太空威士忌，而是先搞清楚「酒到了太空會發生什麼事」。這項研究除了威士忌，也可能為未來的「軌道工廠」提供參考，例如在太空中製造一些在地球上較難生產的藥物相關分子。

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威士忌 太空 科學家 衛星 蘇格蘭

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