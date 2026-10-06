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高空突發驚魂！英航班機急降8500公尺 氧氣面罩掉落緊急返航

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國航空一架波音777-200ER客機5日在愛爾蘭上空發生突降8500公尺且進入緊急狀態事件，但最後平安降落倫敦希斯洛機場。圖為示意圖，一架波音777-200ER班機2023年9月14日準備降落加拿大卑詩省溫哥華國際機場。路透 / ZUMA Press Wire
英國航空一架波音777-200ER客機5日在愛爾蘭上空發生突降8500公尺且進入緊急狀態事件，但最後平安降落倫敦希斯洛機場。圖為示意圖，一架波音777-200ER班機2023年9月14日準備降落加拿大卑詩省溫哥華國際機場。路透 / ZUMA Press Wire

英國航空從倫敦飛往芝加哥的BA295班機5日下午在愛爾蘭上空突然急降約8500公尺，機艙天花板上的氧氣面罩隨即落下，之後宣布進入緊急狀態，被迫掉頭返回英國，最後平安降落倫敦希斯洛機場。

衛報報導，這架英航波音777-200ER客機5日中午12時14分從希斯洛機場起飛，約1小時後爬升至約1萬1300公尺巡航高度。乘客表示，飛機在氧氣面罩落下前不久遭遇亂流，機上一度陷入不安。機師隨後將飛機降至約3000公尺以下，並發出國際通用的7700緊急應答機代碼，接著掉頭飛回英格蘭。

乘客尼科爾斯（Tom Nicholls）表示，飛機快速下降至約2700公尺時，過程並沒有太不舒服。他說：「飛機做了調整，但感覺不像是在快速下降。我會說飛行員做得非常好。」他透露，氧氣面罩不久後落下，一對坐在前方的乘客一度拿不到面罩，但等到他們找到有面罩的空位時，機長已宣布飛機降至約3000公尺以下，因此不再需要使用面罩。

航班追蹤服務顯示，BA295班機之後在布里斯托海峽上空繞圈盤旋，以消耗燃油、降低飛機重量。乘客分享到社群媒體的照片則顯示，飛機返航途中，氧氣面罩仍從機艙天花板垂掛下來。

飛機快速下降至約3000公尺以下並發出7700緊急應答機代碼，通常都與客艙失壓有關，但英航尚未證實這起緊急狀況的原因。BA295班機最終在下午5時過後不久正常降落。英航發言人表示，乘客均正常下機，公司正努力盡快重新安排他們的行程。

這架波音777-200ER是英航目前服役中機齡最老的飛機之一，1997年7月交付，至今已近30年。許多乘客已安排改搭6日起飛的新航班。

波音

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