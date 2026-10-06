日本白包有潛規則？男父喪收6千奠儀回禮400 親戚怒嗆：應回一半

根據日媒Forza Style報導，一名50多歲的上班族T先生為照顧重病的父親而轉換工作，原本的收入就不高，現在的薪資又更低、經濟吃緊。之後父親因病驟逝，他強打精神籌辦約30人規模的簡單家族葬禮，儘量不增加額外加購選項。多數親戚和朋友依默契包了3萬日圓（約台幣6千元）的奠儀，讓喪葬費用支出幾近打平。

跟台灣參加告別式送毛巾一樣，日本包奠儀也是有回禮的。不過，T先生準備回贈的「奠儀回禮」，是價值約2,000日圓（約台幣400元）的手沖咖啡和點心盒，引起親戚強烈不滿。父親的手足還特地打電話來抱怨：「我代表大家來跟你說，我們家族的紅白包是統一包3萬日圓，白包的回禮起碼也要『回一半』，你給大家這種是什麼東西啊？你也老大不小了，這種事應該也要知道吧」，雙方因此撕破臉，更讓T先生在家族中陷入孤立。

這場奠儀回禮風波引發日本網友熱烈討論，不少人針對喪葬習俗與親戚相處提出不同看法。有網友分享自身經歷指出，親友遭逢變故，跋涉奔喪、致贈奠儀純粹是出於心疼與陪伴，即便喪家傷心過度未給予任何回禮也無所謂。若只注意回禮甚至動怒，不就失去悼念的意義？

但也有人點出當日發出一般回禮是常見作法，但若收到較高額的奠儀，傳統上應在事後依金額「補寄相應謝禮」。該男沒有做到這一點，在人情世故上確實不夠細心。不過，也有網友認為雙方皆要檢討，長輩不該擺出權威姿態，而男子也不該無視家族做法，若手頭吃緊應坦誠溝通，才能減少嫌隙。