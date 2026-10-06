聽新聞
0:00 / 0:00
日本白包有潛規則？男父喪收6千奠儀回禮400 親戚怒嗆：應回一半
根據日媒Forza Style報導，一名50多歲的上班族T先生為照顧重病的父親而轉換工作，原本的收入就不高，現在的薪資又更低、經濟吃緊。之後父親因病驟逝，他強打精神籌辦約30人規模的簡單家族葬禮，儘量不增加額外加購選項。多數親戚和朋友依默契包了3萬日圓（約台幣6千元）的奠儀，讓喪葬費用支出幾近打平。
跟台灣參加告別式送毛巾一樣，日本包奠儀也是有回禮的。不過，T先生準備回贈的「奠儀回禮」，是價值約2,000日圓（約台幣400元）的手沖咖啡和點心盒，引起親戚強烈不滿。父親的手足還特地打電話來抱怨：「我代表大家來跟你說，我們家族的紅白包是統一包3萬日圓，白包的回禮起碼也要『回一半』，你給大家這種是什麼東西啊？你也老大不小了，這種事應該也要知道吧」，雙方因此撕破臉，更讓T先生在家族中陷入孤立。
這場奠儀回禮風波引發日本網友熱烈討論，不少人針對喪葬習俗與親戚相處提出不同看法。有網友分享自身經歷指出，親友遭逢變故，跋涉奔喪、致贈奠儀純粹是出於心疼與陪伴，即便喪家傷心過度未給予任何回禮也無所謂。若只注意回禮甚至動怒，不就失去悼念的意義？
但也有人點出當日發出一般回禮是常見作法，但若收到較高額的奠儀，傳統上應在事後依金額「補寄相應謝禮」。該男沒有做到這一點，在人情世故上確實不夠細心。不過，也有網友認為雙方皆要檢討，長輩不該擺出權威姿態，而男子也不該無視家族做法，若手頭吃緊應坦誠溝通，才能減少嫌隙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。