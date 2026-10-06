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超現實大師達利作品法國遭竊 官員稱損失難估量

中央社／ 克勒蒙費宏5日綜合外電報導

法國檢方今天表示，西班牙超現實主義畫家達利設計的「啟示錄之書」青銅書封，在法國中部一座藝術博物館內遭竊；當地鎮長表示，這次損失「無法估量」。

法新社報導，法國克勒蒙費宏（Clermont-Ferrand）檢察官辦公室表示，這件名為「啟示錄之書」（Bookof the Apocalypse）的青銅書封，在伊斯瓦鎮（Issoire）當代藝術中心遭竊，並稱這件作品「價值極高」。

「啟示錄之書」的書本封面是由達利（SalvadorDali）親手以青銅打造，上面鑲有黃金、寶石和貝殼，光是封面就重達150公斤，整件作品重達210公斤。

法國各地博物館近來藝術品竊案頻傳，這起最新竊案勢必讓外界更加關切法國的文化資產保護問題。

伊斯瓦鎮長巴侯（Bertrand Barraud）告訴法新社：「這件作品屬於一名私人收藏家，他擁有一座小型的私人當代藝術博物館，館內同時陳列了其他價值較低的作品。」

巴侯說，這是「無法估量」的損失，「這是一生的心血結晶」，這名收藏家獲悉消息後「非常難過，並表示被偷走的是法國文化遺產的一部分」。

巴侯無法說明竊賊是否破門而入。

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