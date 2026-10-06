快訊

把錢花在看不見的地方 日本18年執事揭有錢人生活標準

獨／南投「海盜村」開幕7年突歇業！網友：看到停業才知道有這地方

早不該讓他飛！杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀卻一路過關

聽新聞
0:00 / 0:00

史瓦帝尼台灣日登場 藝文美食深化台史民間交流

中央社／ 約翰尼斯堡5日專電

「2026史瓦帝尼台灣日暨亞洲美食嘉年華」3日在伊祖維尼（Ezulwini）登場，活動結合台灣及亞洲美食、文化表演與時裝秀，促進台灣與史瓦帝尼民間交流。

活動在伊祖維尼新月購物中心（The CrescentShopping Mall）舉行，以「慶祝友誼、文化與社區」為主題，開放民眾參加。駐史瓦帝尼大使崔靜麟出席開幕式並致詞，隨後與參展業者及民眾交流。

史瓦帝尼律政司兼伊祖維尼酋長庫馬洛（SifisoMashampu Khumalo）也出席活動，與民眾一同欣賞文化演出。

僑務委員劉書凱向中央社記者表示，台灣日雖以台灣為主軸，但更希望打造開放且包容的平台，讓不同文化在美食、音樂與歡樂氣氛中自然交流。

她說，「台灣日是一把傘，而我們真正想在這把傘下慶祝的是友誼，以及人與人之間的連結。」

劉書凱並特別感謝籌備團隊、志工及贊助單位的協助，相關支持讓這次台灣日活動順利舉行。

阿彌陀佛關懷中心（Amitofo Care Centre，ACC）院童以戰鼓為活動揭開序幕，接著帶來舞獅、舞龍、武術及合唱等節目，並演唱「讓世界聽見玉山的聲音」及「台灣尚勇」，呈現長期學習中華文化、中文及音樂的成果。

活動也安排台灣原住民族舞蹈，表演者身穿鮮明服飾，以充滿力量的肢體動作展現台灣原住民族文化特色。台灣與史瓦帝尼雖相隔遙遠，卻同樣重視土地、部落、歌舞與傳統文化，演出成為兩國民眾相互理解的媒介。

現場另有太極劍、太極刀、功夫、韓流舞蹈、樂團演奏、歌唱及防蛇教育表演，並設有台灣及亞洲料理攤位。民眾除欣賞演出，也透過飲食及互動體驗認識不同文化。

駐史瓦帝尼技術團及台灣醫療團也設攤參與，向民眾介紹雙方合作成果，並與當地社區交流。

劉書凱表示，這項活動由過去連續3年舉辦的亞洲美食節擴大而來，今年加入表演藝術、時尚設計及社區活動，從美食推廣發展為更多元的台史文化交流平台。

晚間並舉行亞洲時尚秀。時尚秀由史瓦帝尼造型師及創意統籌格韋布（Vanessa Gwebu）策劃，邀請當地設計師從台灣及亞洲文化的色彩、圖騰、自然景觀、布料與傳統服飾汲取靈感，再融入個人創作風格。

參與設計師除展示過往作品，也為台灣日時尚挑戰創作全新服裝，透過史瓦帝尼設計觀點重新詮釋亞洲文化。

格韋布表示，文化差異不代表彼此缺乏連結，這場時尚秀希望為不同文化創造相遇及對話的空間。

台灣與史瓦帝尼邦交逾半世紀，雙方長期在醫療、農業、教育、職業訓練及產業發展等領域合作。台灣日走入當地公共空間，並結合史國青年、設計師及表演團體，讓兩國邦誼從官方合作延伸至社區、創意產業及下一代。

史瓦帝尼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統盼台史相互支持 為世界和平發展貢獻力量

「台灣月書展」東京揭幕 李逸洋：盼透過書籍認識台灣多元面貌

台灣再赴阿根廷旅展 美食書法布袋戲展現旅遊魅力

日本僑界歡慶雙十 李逸洋感謝僑胞深化台日情誼

相關新聞

早不該讓他飛！杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀卻一路過關

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長並涉嫌實施恐怖行動。CNN 5日報導，以色列一名官員及一名知情人士表示，嫌犯哈瑪米（Hamam al-Hammami）很可能企圖攻擊以色列主要國際門戶本古里安機場。CBS新聞則引述內部人士指出，這起事件早在飛機起飛前就應該被阻止。

外媒爆料習近平訪美多項要求遭拒 傳白宮稱川普只願多談1議題

香港南華早報6日引述多名消息人士透露，中國大陸國家主席習近平9月赴美國華府進行國是訪問前，北京原本希望將行程辦得更盛大，不僅提議安排習近平與美國企業領袖交流，也希望讓習前往華府或紐約的頂尖大學向學生發表演說，但均遭川普政府拒絕。原因是美方認為，習近平此行應遵循對等原則，比照川普5月訪問北京的安排，不應額外增加活動。

中共女間諜在美監視賴總統兒被逮！美國司法部說話了

美國司法部5日發表新聞稿證實，美籍華裔張婉瑩涉嫌未依法登記、在美國境內充當外國政府代理人，遭聯邦調查局（FBI）逮捕並面臨聯邦刑事指控；若定罪，最重可處10年監禁。美國司法部主管國家安全事務官員指相關指控「令人深感憂慮」；FBI官員則強調，將持續捍衛民主盟友主權，打擊外國政府在美國境內從事跨國鎮壓。

今晨國際頭條一次看／法央行警告債務危機 川普改變介入南美政局方式

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報社論：中國竟敢在美國領土搞間諜活動 還想全身而退

華爾街日報5日以「中國在美國領土監控台灣」為題發表社論，批評中共一方面宣稱希望與華府維持戰略穩定，實際上卻在美國領土進行間諜活動，並且採取多項損害美國利益的行動，美籍華裔房仲張婉瑩監控賴清德總統長子遭聯邦調查局起訴則是最新例證。

OpenAI籌300億美元找中東金主 傳阿聯基金洽談投入最多100億

OpenAI正和阿拉伯聯合大公國多家投資基金洽談，希望由這些基金擔任新一輪300億美元籌資的主要投資人，其中包括阿布達比的MGX。彭博引述知情人士報導，阿聯基金已討論合計投入最多100億美元，貝萊德（BlackRock）也在洽談參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。