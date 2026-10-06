史瓦帝尼台灣日登場 藝文美食深化台史民間交流

「2026史瓦帝尼台灣日暨亞洲美食嘉年華」3日在伊祖維尼（Ezulwini）登場，活動結合台灣及亞洲美食、文化表演與時裝秀，促進台灣與史瓦帝尼民間交流。

活動在伊祖維尼新月購物中心（The CrescentShopping Mall）舉行，以「慶祝友誼、文化與社區」為主題，開放民眾參加。駐史瓦帝尼大使崔靜麟出席開幕式並致詞，隨後與參展業者及民眾交流。

史瓦帝尼律政司兼伊祖維尼酋長庫馬洛（SifisoMashampu Khumalo）也出席活動，與民眾一同欣賞文化演出。

僑務委員劉書凱向中央社記者表示，台灣日雖以台灣為主軸，但更希望打造開放且包容的平台，讓不同文化在美食、音樂與歡樂氣氛中自然交流。

她說，「台灣日是一把傘，而我們真正想在這把傘下慶祝的是友誼，以及人與人之間的連結。」

劉書凱並特別感謝籌備團隊、志工及贊助單位的協助，相關支持讓這次台灣日活動順利舉行。

阿彌陀佛關懷中心（Amitofo Care Centre，ACC）院童以戰鼓為活動揭開序幕，接著帶來舞獅、舞龍、武術及合唱等節目，並演唱「讓世界聽見玉山的聲音」及「台灣尚勇」，呈現長期學習中華文化、中文及音樂的成果。

活動也安排台灣原住民族舞蹈，表演者身穿鮮明服飾，以充滿力量的肢體動作展現台灣原住民族文化特色。台灣與史瓦帝尼雖相隔遙遠，卻同樣重視土地、部落、歌舞與傳統文化，演出成為兩國民眾相互理解的媒介。

現場另有太極劍、太極刀、功夫、韓流舞蹈、樂團演奏、歌唱及防蛇教育表演，並設有台灣及亞洲料理攤位。民眾除欣賞演出，也透過飲食及互動體驗認識不同文化。

駐史瓦帝尼技術團及台灣醫療團也設攤參與，向民眾介紹雙方合作成果，並與當地社區交流。

劉書凱表示，這項活動由過去連續3年舉辦的亞洲美食節擴大而來，今年加入表演藝術、時尚設計及社區活動，從美食推廣發展為更多元的台史文化交流平台。

晚間並舉行亞洲時尚秀。時尚秀由史瓦帝尼造型師及創意統籌格韋布（Vanessa Gwebu）策劃，邀請當地設計師從台灣及亞洲文化的色彩、圖騰、自然景觀、布料與傳統服飾汲取靈感，再融入個人創作風格。

參與設計師除展示過往作品，也為台灣日時尚挑戰創作全新服裝，透過史瓦帝尼設計觀點重新詮釋亞洲文化。

格韋布表示，文化差異不代表彼此缺乏連結，這場時尚秀希望為不同文化創造相遇及對話的空間。

台灣與史瓦帝尼邦交逾半世紀，雙方長期在醫療、農業、教育、職業訓練及產業發展等領域合作。台灣日走入當地公共空間，並結合史國青年、設計師及表演團體，讓兩國邦誼從官方合作延伸至社區、創意產業及下一代。