聽新聞
0:00 / 0:00
丹麥政府人口登記系統遭駭 880萬人個資外洩
丹麥數位事務部今天表示，駭客入侵中央人口登記系統（CPR），得以存取數百萬人的個人資料。
法新社報導，丹麥數位事務部在新聞稿中指出，CPR管理機構發現，未經授權人士得以非法存取約880萬名登記者的姓名、住址及CPR號碼等資料，其中包括已故人士及移居海外者。CPR號碼即丹麥的社會安全號碼。
數位事務部長艾格倫（Christina Egelund）說：「這起事件極為嚴重。我們正與所有相關主管機關合作，釐清這起事件的整體影響範圍。」
丹麥現有約600萬人口，但CPR留有約1100萬人的資料，其中包括已故人士與移居海外者。
當局已展開相關調查，但尚未查明駭客身分。
政府表示，駭客是先入侵一家依法擁有CPR存取權限的丹麥公司，再藉此進入CPR；該公司的存取權限目前尚未遭撤銷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。