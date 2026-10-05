丹麥政府人口登記系統遭駭 880萬人個資外洩

丹麥數位事務部今天表示，駭客入侵中央人口登記系統（CPR），得以存取數百萬人的個人資料。

法新社報導，丹麥數位事務部在新聞稿中指出，CPR管理機構發現，未經授權人士得以非法存取約880萬名登記者的姓名、住址及CPR號碼等資料，其中包括已故人士及移居海外者。CPR號碼即丹麥的社會安全號碼。

數位事務部長艾格倫（Christina Egelund）說：「這起事件極為嚴重。我們正與所有相關主管機關合作，釐清這起事件的整體影響範圍。」

丹麥現有約600萬人口，但CPR留有約1100萬人的資料，其中包括已故人士與移居海外者。

當局已展開相關調查，但尚未查明駭客身分。

政府表示，駭客是先入侵一家依法擁有CPR存取權限的丹麥公司，再藉此進入CPR；該公司的存取權限目前尚未遭撤銷。