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人口減少財政吃緊 北海道北見市垃圾袋漲價50%

中央社／ 北海道5日綜合外電報導

日本北海道北見市面臨財政危機，從本月起，45公升指定垃圾袋每個由90日圓調漲50%，來到135日圓（約新台幣27元）。市府一方面削減支出，一方面積極開拓財源，力求改善財政。

日本朝日電視台報導，北見市2006年與3個町合併成立時，人口超過12萬人，如今已減少至約10萬6000人。

北見市府2024年公布，若維持現行財政運作，每年將面臨30億日圓（約新台幣6億元）以上的財源缺口。

在此背景下，截至9月28日，北見市最貴的指定垃圾袋為10個裝900日圓（約新台幣181元），本月起45公升的10個裝已調漲至1350日圓（約新台幣272元）。

市府也從去年度起推動削減公共設施、關閉市內部分托兒所等措施，期望藉此在明年度創造約30億日圓（約新台幣6億元）的財政改善效果。

除了節流，市府也積極開源。北見市與當地資訊科技企業共同開發獨家的新型櫃檯服務系統，原本在市府需要1小時以上的手續，導入系統後縮短至約15分鐘。這套系統去年度的銷售收入約達2200萬日圓（約新台幣443萬元）。

此外，北見市也對市內道路、公園等導入命名權，去年度收入約1280萬日圓（約新台幣258萬元），並強化故鄉納稅回禮品。財政健全化計畫第一年度的目標已全數達成。

北海道 垃圾袋 漲價

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