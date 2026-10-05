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胡志明市破獲2700隻偷貓集團 逾9成民眾挺禁食批陋習

中央社／ 河內5日專電

越媒今天報導，胡志明市警方破獲大型偷貓集團，查獲50隻活貓並逮捕12名嫌犯。儘管越南傳統上食用貓狗肉合法，但民調顯示逾九成越南民眾反對此消費，顯示大眾動保意識抬頭，傳統陋習正面臨嚴重的世代爭議。

越南媒體今天報導，胡志明市警方昨天逮捕了涉嫌貓隻盜竊團夥的12名男子，他們盜竊並轉售約2700隻不同品種的貓。警方當場查獲50隻活貓、55個捕貓陷阱、兩台秤和兩台除毛機。

越南警方和官方媒體5日報導指出，嫌疑人一般於晚間近半夜至凌晨4點之間出沒作案，三五成群騎著摩托車在住宅區遊蕩，用自製的陷阱或購買的設備偷竊有人飼養的家貓，每晚偷竊4至10隻貓，再賣給竊盜團首領劉清平（Luu Thanh Binh）。

據調查人員稱，39歲的劉清平（譯）將被盜的活貓暫放在一特定窩點，然後轉售賣作肉食用，形成覆蓋全市的偷貓、搜集、轉售的犯罪網絡。據報，被偷的貓在餐廳的售價約為每公斤7萬越南盾（約85新台幣）。

該偷貓犯罪團夥於7月首次被發現，警方跟監，將首腦與11名共犯一網打盡。昨天胡志明市警方已對全員提起訴訟並拘留。

警方表示，查獲的50隻貓已有13隻成功與主人團聚。失而復得的主人開心與貓在警局合影留念。其餘的貓咪則被轉移到動物救援中心，照護的同時繼續尋找失主。

在越南，食用貓狗是合法的，許多餐廳公開出售貓狗肉，但攤販必須持有動物來源證明，一般「正規」來源是鄉村地區的「幼犬肥育場」（Puppy-fatteningfarms）或偏鄉農民出售的自家貓狗。

然而仍有不少罪犯偷盜家貓、家犬。今年初，胡志明市警方也逮捕了18名涉嫌參與兩個不同偷貓集團的人員。

根據越南法律，狗和貓在法律上被視為私有財產，偷竊它們將犯刑法中的「盜竊財產」罪，但通常僅適用於動物價值超過200萬越南盾（約2400新台幣）的情況。

越南年輕一代，對吃貓狗議題的態度與父輩有著極其巨大的「世代鴻溝」；整體而言，絕大多數的越南年輕人強烈反對這項傳統，甚至將其視為社會陋習。

2022年國際動物福利組織「四爪」（FOUR PAWS）於越南發布的民調及越南快訊（VnExpress）報導，91%受訪者認為政府應該立法禁止或強烈不鼓勵貓狗肉的買賣與消費；88%的受訪者明確表態支持全面禁止貓狗肉的貿易與餐廳經營；更有高達95%受訪者認為，吃貓狗肉根本不是越南真正的核心文化，不應以傳統之名合理化其存在。

數據顯示，全國食用貓狗肉的族群已萎縮至僅剩約6.3%，且多集中在北部偏遠地區或高年齡層男性，絕大多數的越南大眾日常生活中根本不碰貓狗肉。

然而由於傳統、保護小商家以及避免地下化黑市等原因，越南並未強硬立法全面禁食貓狗，而是採取「以輔導取代強制懲罰、以公共衛生為誘因」的溫和轉型策略。

政府對相關商家提供轉型補償金、免費提供職業培訓與微型創業貸款，同時以公衛名義提高法規門檻，於特定區域內禁止進行任何貓狗肉的私自運輸、跨區販售與屠宰等。

越通社今年7月報導，在政策誘因與大眾動保意識抬頭的雙重影響下成效顯著，已有許多知名狗肉老店和大型屠宰場老闆主動歇業並完成生計轉型，河內過去的「狗肉一條街」也不復存在，改賣一般大眾化餐飲。

每當這個問題再次引發公眾討論時，都會引發社會與世代爭議。即使大型狗肉餐廳已經關閉，但狗肉交易並沒有消失。

「四爪」2024年的報告估計，每年仍有約6000隻寵物犬被盜或被捕獲。隨著寵物飼養量的增長和對狗肉需求下降但持續的存在，偷狗貓已成為一個長期存在的社會問題。

胡志明市 越南 消費

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