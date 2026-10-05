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挪威擬特定場所禁AI眼鏡 防民眾遭偷拍、錄影和錄音
挪威政府今天表示，由於擔心民眾在不知情的情況下遭偷拍、錄影或錄音，當局打算提案暫時禁止特定場所使用人工智慧（AI）眼鏡。
路透社報導，此舉反映全球對內建相機智慧眼鏡所引發隱私疑慮的強烈反彈。
挪威數位化與公共治理部長米凱爾森（TorgeirMicaelsen）說：「我擔心這種新的、強大的AI眼鏡不斷推陳出新，導致民眾可能在毫不知情下被拍照、錄影或錄音。」
挪威政府在聲明中指出，禁令可能適用於公園、海灘、博物館、購物中心和公共活動等民眾經常聚集的場所；同樣也可能擴及學校、遊樂場、青少年俱樂部，以及對隱私敏感的場所，如醫師診間、游泳池及附有更衣室的健身房等地。
不過，挪威政府強調，並不打算全面禁止使用AI眼鏡，私人使用仍然被允許；如果使用時不會有他人在未經同意的情況下被拍攝的風險，也仍可使用。
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