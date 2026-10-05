「台灣月書展」東京揭幕 李逸洋：盼透過書籍認識台灣多元面貌

第5屆「台灣月書展」今天在紀伊國屋書店新宿本店舉行開幕式，今年以「多樣性」為主題。駐日代表李逸洋表示，台灣走向民主、開放社會的歷程，也是一條學習理解與尊重彼此差異的道路，期盼日本讀者透過書籍，認識台灣多元而豐富的面貌。

開幕式包括日台友好議員聯盟會長古屋圭司、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、自民黨青年局前局長平沼正二郎、現任青年局長高見康裕，以及SNET台灣代表理事、日本大學教授赤松美和子等人出席。

李逸洋致詞表示，台灣擁有不同族群、文化與價值觀，人民長期透過對話與交流，共同建立彼此共存、共榮的社會，因此「多樣性」是非常適合介紹台灣的主題。

他表示，多樣性與民主對他具有特殊意義。戒嚴時期，他曾遭受政治迫害與監禁，正因有過這段經歷，更能深刻體會台灣爭取自由與民主的珍貴。

李逸洋表示，台灣一路走向民主、開放社會的歷程，其實也是一條學習理解彼此差異、尊重彼此差異的道路。台日共同珍視自由、民主與人權，這些價值正是支撐雙方長久友誼的重要基礎。

古屋圭司致詞表示，日華議員懇談會今年5月更名為日台友好議員聯盟，未來將繼續推動台日經濟、文化與青年交流。他近期曾率地方政府及企業界人士訪台，盼促成更多台灣企業赴日投資。

談及中國對他的制裁，古屋說，制裁內容包括凍結中國境內資產及禁止入境，但他在中國沒有資產，也沒有訪中計畫，因此未受影響，這個月仍計劃率40多名國會議員訪問台灣參加雙十國慶活動。

他也提到，台日人民在重大災難時互相援助，展現深厚情誼。日台友好議員聯盟將持續推動日本國高中生赴台修學旅行，「一旦去過台灣，大家一定都會成為台灣的粉絲」。文化方面，古屋表示，台日也正推動漫畫相關合作，希望透過漫畫等文化內容，進一步深化雙方交流。

谷崎泰明表示，多樣性不只是一句口號，而是呈現當今台灣面貌的重要關鍵字，涵蓋族群、政治、音樂等不同領域，也反映在法律與制度的發展上。

他認為，在世界面臨對立、民主國家內部出現分裂之際，台灣持續維護多元價值，更具有重要意義。他強調，多樣性能帶來創造力與活力，日本台灣交流協會將持續支持台灣，也感謝書展透過日本各地書店，讓更多讀者認識台灣。

平沼正二郎表示，自民黨青年局與台灣的交流已延續超過半世紀，自己去年訪台4次、今年已訪台2次，與總統賴清德見面時，還被笑稱可能是「最近最常見到的日本人」，讓他感到榮幸。他盼透過修學旅行等各種機會，鼓勵更多日本人到台灣，並認為更緊密的民間往來也有助於區域穩定。

剛接任青年局長的高見康裕則分享今年8月造訪台南的經驗。他說，當地民眾多次向他介紹八田與一興建水利設施的貢獻，並表達對日本的感謝，讓他既感到自豪，也思考日本社會究竟有多少人了解這段歷史。

高見表示，返日後，他在議員會館辦公室桌上擺放八田與一的銅像，向來訪者介紹其事蹟。他期盼書展讓更多日本孩子與成年人認識台灣，產生「想去台灣看看」、「想與台灣人交朋友」的心情。

赤松美和子介紹，由台灣文化中心與SNET台灣共同製作的台灣書籍導讀小冊，今年以多樣性為主題，收錄66本相關書籍及8篇文章，從族群、文化、政治、語言、性別、宗教、教育與非營利組織等面向，呈現台灣社會。

她表示，台灣具有不同歷史背景的族群，多種語言與文化並存，多樣性也延伸到社會各個領域。書籍匯集知識與人們的經驗，能成為認識台灣的入口。她期盼讀者透過書展拿起不同領域的書籍，接觸台灣的多樣性。