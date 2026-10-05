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日本民宿8年狂增20倍！法規加嚴也難擋 業者照賺、本國客更棘手

聯合新聞網／ 綜合報導
日本自2018年實施《民泊新法》後，短短8年民宿數量增加近20倍。 圖／Pakutaso
日本自2018年實施《民泊新法》後，短短8年民宿數量增加近20倍。 圖／Pakutaso

日本自2018年實施《民泊新法》以來，全日本合法登記的短期民宿已從當年的2,200間暴增至破4.2萬間，短短8年膨脹近20倍。據日媒FRIDAY深入調查，儘管東京新宿、京都市等一級戰區因噪音與垃圾民怨加重法規管制，甚至全面禁止住宅區設點，但業者依然賺得盆滿缽滿。

背後關鍵在於訪日觀光需求過於龐大，業者不僅願以市價2倍租金搶房，更鎖定廉價「凶宅」低成本進場，都會區受限後更將戰線大舉外溢至法規寬鬆的郊區與風景區。然而，民宿價格與住宿品質未必成正比，部分業者的經營狀況也引發外界關注。

記者實測發現，市場充斥著價格與品質脫節的泡沫亂象。例如千葉縣一間接近主要幹道的普通老舊公寓，屋內管理欠佳且噪音嘈雜，一晚要價1.2萬日圓（約台幣2,420元），收費高於周邊商務飯店卻依然搶手。另一方面，部分業者轉戰度假勝地，砸重金打造三溫暖與露天溫泉，推出一晚近10萬日圓（約台幣2萬元）的奢華獨棟住宿，但在高單價背後，卻經常面臨設備頻遭破壞的問題。

相關業者也無奈透露，隨日本飯店房價暴漲，愈來愈多日本本國旅客湧入民宿，也衍生出不少糾紛，比外國旅客還難處理。像有房客破壞設備後利用AI產出冗長文章推託拒賠，或對求償細節反覆爭辯，非常損耗管理成本。儘管代管與預訂平台層層剝皮，但在扣除各項成本後，純利仍可高達營業額的3成。在這樣高利潤的影響下，這股「民宿狂潮」短時間內恐難平息。

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