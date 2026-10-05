諾貝爾獎週登場 減重藥物研究熱門角逐生醫獎

2026年諾貝爾獎週今天登場，首先揭曉的諾貝爾醫學獎，以調節食慾的荷爾蒙相關研究呼聲最高，這些研究為「瘦瘦針」這類知名減重藥物奠定基礎。

法新社報導，諾貝爾醫學、物理、化學、文學、和平與經濟學等6大獎項，將從今天開始至10月12日陸續公布。

諾貝爾獎觀察人士告訴法新社，諾貝爾醫學獎預計在台灣時間今天下午5時30分公布，可能頒給為胰妥讚（Ozempic）、猛健樂（Mounjaro）等減重藥物奠定基礎的研究成果。

相關研究可能包括「微生物體」（Microbiome）研究，以及調節飽足感與飢餓感的瘦體素（leptin）和飢餓素（ghrelin）的發現；另一項則是「類升糖素胜肽-1」（GLP-1）研究，GLP-1是人體進食後由腸道分泌的荷爾蒙，會傳遞飽足訊號，胰妥讚等藥物的機轉正是模擬這種荷爾蒙的作用。

數據分析公司科睿唯安（Clarivate）研究分析主管潘道貝里（David Pendlebury）說：「上述任何一項研究獲得諾貝爾獎肯定的可能性都很高。」科睿唯安主要根據論文被引用次數，來預測諾貝爾獎的潛在得主。

潘道貝里說：「我會把GLP-1列為首選名單第一位，單純因為它在全球帶來的龐大臨床影響力。」

這個領域有許多做出重大貢獻的科學家，其中經常被點名有望獲獎的3位學者分別是加拿大內分泌學家屈拉克（Daniel Drucker）、丹麥醫師霍斯特（Jens JuulHolst），以及出生於前南斯拉夫的美國化學家莫依索夫（Svetlana Mojsov）。

瑞典國家廣播電台（SR）科學記者奧斯特曼（Annika Ostman）表示，若諾貝爾委員會選擇其他方向，研究皮膚如何再生與傷口癒合的幹細胞研究也有機會脫穎而出，美國細胞生物學家福克斯（ElaineFuchs）與英國合作夥伴瓦特（Fiona Watt）被視為這個領域的領導者。

這項殊榮也可能頒給名為「視網膜光學斷層掃描」（OCT）的新型影像技術。這項非侵入性技術利用反射光，為生物組織、特別是視網膜和視神經建立高解析度的橫切面影像，協助醫師及早發現並監測疾病。

另一個可能受委員會青睞的領域，是美國免疫學家斯普林格（Timothy Springer）發現的免疫系統黏附受體。

這些受體就像免疫細胞上的分子抓手，能協助免疫細胞附著在血管壁、進入組織並抵達感染部位，對引導人體免疫防禦至關重要，也是多種發炎性與自體免疫疾病療法的研究關鍵。

此外，針對乳癌的研究以及曾協助對抗新冠病毒的DNA定序研究，都有機會獲獎。

諾貝爾醫學獎揭曉後，物理獎和化學獎分別於6日和7日公布，文學獎則將於8日揭曉。

最受各界矚目的獎項，莫過於預計9日揭曉的諾貝爾和平獎，這也是後續唯一將在挪威奧斯陸（Oslo）頒發的諾貝爾獎項。

部分專家認為，由於去年和平獎頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）曾引發爭議，因此今年評審團可能會選擇一位廣受認同的得主。

美國總統川普去年積極遊說爭取和平獎，馬查多最後甚至把自己的諾貝爾獎章送給川普，委員會深知川普今年勢必會再度密切關注。

此外，諾貝爾經濟學獎將於12日揭曉，為今年的諾貝爾獎週畫下句點。