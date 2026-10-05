氣候危機蔓延產房 聯合國：極端高溫恐致早產死產

氣候危機正蔓延進產房，聯合國氣候事務負責人斯帝爾今天將在斐濟警告，極端高溫正讓孕婦與新生兒面臨愈來愈高的風險，早產、死產與高溫的關聯日益明確。

法新社報導，聯合國氣候變化綱要公約會議會前會（pre-COP）今天將在斐濟納迪（Nadi）登場，身兼聯合國氣候變化綱要公約執行秘書的斯帝爾（SimonStiell）預計在演說中引述一項最新調查，指出過去5年當中，全球5大洲醫療人員有超過2/3曾目睹強烈高溫引發的併發症。

斯帝爾預計將在演說中指出：「氣溫上升意味著懷孕的危險也在提高…懷孕期間面臨氣候變遷引發的極端高溫，與早產、死產、新生兒體重過輕和孕產婦併發症的關聯愈來愈密切。」

他也將表示：「現狀顯而易見且令人深感憂心：隨著極端高溫加劇，懷孕與生產已成為全球氣候危機中一道新的斷層線，可能帶來致命後果…這道斷層線絕不能演變成另一道由氣候變遷造成的苦難、不平等與不公義的深淵。」

科學家警告，氣候變遷正讓極端天氣事件更加劇烈，高溫紀錄刷新頻率更高。

根據法新社分析歐洲聯盟「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）的數據，從西歐、沙赫爾地區（Sahel）到中美洲，今年約有33國創下有紀錄以來最炎熱的7月。

這項調查由維康（Wellcome）慈善基金會委託進行，針對英國、澳洲、印度、巴西和辛巴威共1000名助產師與醫師進行調查。

維康基金會主席、澳洲前總理吉拉德（JuliaGillard）在聲明中表示，氣候變遷正讓母嬰面臨愈來愈高的風險，「極端高溫是隱形殺手，但孕婦絕不能成為被忽視的一群。各國領袖已掌握所需的證據與因應對策，現在必須採取行動」。

調查發現，幾乎所有受訪的助產師和醫師都曾照護受極端高溫影響的產婦或嬰兒；約1/3受訪者表示，曾見過新生兒出生體重過輕或生長遲緩、哺餵困難，以及脫水或熱傷害等案例，他們認為這些都是極端高溫造成的。

斯帝爾將告訴與會代表：「懷孕本應是充滿希望的時刻…但對數百萬人來說，氣候衝擊卻讓日常生活充斥著風險，懷孕正變成一段焦慮的時光。」