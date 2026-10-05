學生抗議席捲全國 法國500所學校將全面或部分停課

法國教育部長杰弗雷表示，受到席捲全國的學生抗議浪潮影響，全法多達500所學校明天將全面或部分停課。

法新社報導，杰弗雷（Edouard Geffray）表示，約400至500所高中「因安全條件未獲滿足」，課程將「全面或部分暫停」，並且表示自從抗議運動開始以來，已經有24所學校「遭到焚毀或洗劫」。

他說，這波停課主要是為因應運動領袖呼籲6日舉行大規模抗議而採取的安全預防措施。

法國高中生指控師資嚴重短缺、上課時間過長、校舍老舊等多項問題，影響他們的學業。

杰弗雷表示，明天受到影響學校數量將與2日相當，但是他承諾將「部分、漸進式恢復上課」。

法國首都外圍的大巴黎區（Ile-de-France）右派區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）向法國新聞台（franceinfo）表示，該區468所高中有超過1/3明天將因抗議而停課。

這場運動於9月17日從巴黎一所學校發起，上週已經擴大成為全國性抗爭，多地發生學生與安全部隊衝突，警方使用催淚瓦斯和警棍對付學生。

杰弗雷指出，「有運動人士，特別是極左派，滲透高中學生運動，使其脫離學生原意，並且煽動極端暴力」。

他說，「顯然，這對我們的教職員和學生都構成風險」，自從運動開始以來，已經有78名教育人員受傷，「這在過去從未發生過」。

為回應學生訴求，總理勒克努（Sebastien Lecornu）今天公布時程表，敦促地方政府優先補足長期缺員和空缺職位。

他同時宣布6日將召集各大區區長開會，討論改善全法多數老舊校舍事宜。

自從運動爆發以來，已經有超過5000人被捕，其中85%是未成年人。外界批評警方對兒童採取過當手段。