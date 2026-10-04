造山者瑞士聖加侖巡演 台灣半導體聚集德語四國觀眾

台灣駐瑞士代表處10月3日在瑞士聖加侖舉辦造山者播映會。聖加侖是瑞士東部重要的商業、學術與文化中心，吸引瑞奧德國與列支敦斯登四國人士近百人共襄盛舉，場面熱情溫馨。

此次為駐瑞士代表處的造山者巡迴播映的第4站，持續在瑞士引發熱潮。除了擁有紡織業興起與貿易的悠久歷史外，聖加侖也是東瑞士ICT產業的聚集地，圍繞聖加侖大學的新創企業與量能。聖加侖（St.Gallen）是瑞士東部最大城，由於地處邊境位置，也吸引奧地利、德國與列支敦斯登等國的僑民與國際人士，參加人數近百人。

參加者也有半導體背景及相關產業人士，曾於台灣工作過的奧地利工程師Andreas Tillian參與映後問答表示，關心台灣，除了關心半導體的發展之外，更應了解當地人們的民情與生活。國家的政治經濟發展脫離不了人的文化因素。第二代僑民Lea von Aufschnaiter也於竹科的台積電實習，與現場觀眾分享台灣經驗，並認為台灣與歐洲有許多共同的優勢與合作契機。熱烈交換意見，場面溫馨。

並有現場僑民表示，海外的台灣人都以台灣的晶片產業為傲，本片深刻描繪台灣發展半導體產業的大時代背景，對家國的情懷促使前輩們全力以赴貢獻國家，締造台灣奇蹟。國家政策是改變社會最強大的因素之一，回頭看台灣的這段歷史，前人的努力令人感佩。

瑞士財經新聞報（Finanz und Wirtschaft）記者LeaFäh也進行現場採訪，向中央社表示，在當前地緣政治與全球經貿格局劇變下，台灣的半導體優勢再次備受矚目。看到當日如此多台灣人相聚與相關人士參加，是難得認識台灣的機會。