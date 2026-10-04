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美資安公司：中國駭客假冒日本防相小泉發送釣魚郵件

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國資安公司Proofpoint發布報告指出，1個與中國有關的駭客組織曾假冒日本防衛大臣小泉進次郎的官方網站，對國防相關企業和律師事務所發送釣魚郵件以獲取密碼等資訊。

日本共同社中文網報導，Proofpoint在1日發布的報告中說，1個名為TA419的駭客組織曾向美國和日本的智庫與大學相關人員發送釣魚郵件，且從其作案手法及選擇的對象研判，這群駭客與中國有關。

Proofpoint表示，TA419去年4月開始在日本對國防相關企業和律師事務所發動攻擊，手法包括偽造網域名稱，假裝是小泉官網或日本台灣交流協會發送的郵件。

此外根據Proofpoint的說法，TA419在美國曾假冒白宮前官員或美國人工智慧（AI）開發商Anthropic的員工，向AI政策專家與智庫發送釣魚郵件。一旦對方回覆，就會被引導到偽造的網址，被騙取輸入密碼等資料。

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