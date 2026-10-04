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美國人妻涉與狗發生性行為...夫看影片揭發 她被捕竟燦笑

香港01／ 撰文：田中貴
居於佛羅里達州的38歲人妻涉嫌與家中寵物狗發生性行為，過程疑被住所的監控鏡頭拍下。圖／AI生成
居於佛羅里達州的38歲人妻涉嫌與家中寵物狗發生性行為，過程疑被住所的監控鏡頭拍下。圖／AI生成

美國佛羅里達州（Florida）近日揭發1宗涉及人獸交的案件。居於佛羅里達州的38歲人妻涉嫌與家中寵物狗發生性行為，過程疑被住所的監控鏡頭拍下。令人意外的是，該鏡頭原本並非為監視人妻而安裝，而是其分居丈夫為追查家中失款而設，在翻查片段時意外揭發事件。

該名人妻於9月15日被捕，被控一項二級重罪，她承認片中女子是自己、狗隻亦屬家中飼養，但否認曾發生任何性行為。而人妻被扣查時拍下大頭照，當時她竟對著鏡頭露出燦爛笑容，相片其後在網上瘋傳，不少網民形容其笑容與涉及的控罪形成強烈對比，令人看到後感到不安。

分居丈夫於睡房裝鏡頭拍下過程

案件發生於佛州的蓬塔戈爾達（Punta Gorda），當地夏洛特縣（Charlotte County）警長辦公室表示，調查人員早前留意到社交平台有人指控1名女子涉及與寵物狗發生性行為，其後聯絡上提出指控的人士，取得宣誓供詞及數碼證據。警方調查後確認，相關影像來自住所內的家居監控系統。

據《People》引述拘捕文件，被捕者是38歲女子馬利亞·埃莉薩白·紐默多（Malia Elizabeth Nummerdor），其分居丈夫埃里克（Erik Nummerdor）於9月11日於Facebook公開提出相關指控，其後更向警方表示，家中一個盛載硬幣的容器不時有零錢失竊，於是在住所安裝2部監控鏡頭，其中1部設於睡房，希望查出誰人取走金錢。

埃里克稱，睡房鏡頭放在當眼位置，並有紅燈閃爍，家中成員均知道鏡頭存在。他早前翻查錄影時，發現妻子與家中寵物狗Ranger有可疑行為，遂向警方提交截圖，並讓調查人員查看儲存原始片段的電腦。警方稱，片段中女子部分赤裸，畫面涉嫌涉及與動物發生性行為，遂展開進一步調查。

人妻承認片中人是自己 否認曾與寵物犬發生性行為

警方於9月15日約見紐默多問話，她確認自己是片中女子，狗隻亦是家中寵物，但否認曾與狗發生任何性行為。警方表示，紐默多未能就片段中的情況提供一致解釋，其後要求律師在場，問話隨即結束。紐默多其後被捕，被控一項「涉及動物的性行為」（Sexual Activity Involving Animals）罪，警方公布的控罪級別為二級重罪。

據外媒報導，紐默多另稱，鏡頭是在她不知情下安裝，否定丈夫所稱「家人均知道鏡頭存在」，相關爭議仍有待釐清。另外，她指丈夫過去亦曾利用相關片段對她作出威脅。她質疑警方對畫面的理解，認為片段遭錯誤解讀。

保釋金3.5萬美元 警方檔案大頭照笑容惹警長批評

警方於9月16日公布案件時，紐默多仍被扣留於夏洛特縣監獄，保釋金為3.5萬美元（約27.3萬港元）。當地媒體ClickOrlando引述監獄紀錄作出報道，指紐默多已於9月17日獲保釋。

紐默多的警方檔案大頭照片亦成為焦點。相中她面向鏡頭露出燦爛笑容，夏洛特縣警長普魯梅爾（Bill Prummell）在官方聲明中表示，自己從警多年，鮮有事情令他感到「無言以對」，並質疑她為何在面對這類指控時仍能露出笑容。

普魯梅爾同時表示，動物不應受到這類對待，警方接獲相關資料後會採取行動。案件仍在刑事程序階段，警方正調查片段內容，而紐默多尚未被法院裁定有罪。

佛州2026年收緊法例 相關行為升至二級重罪

根據2026年《佛羅里達州法典》（Florida Statutes）第828.126條，任何人若明知而與動物進行法例所界定的性接觸，可構成二級重罪；明知而協助或促成他人進行相關行為，同樣屬二級重罪。相比之下，2025年版本原本將有關行為列作三級重罪，2026年修例後，把本人進行相關性接觸，以及協助他人進行相關行為的刑責提升至二級重罪。

至於明知而容許相關行為在其控制的場所發生，以及組織、推廣或協助相關活動等，則仍可構成三級重罪。案件目前仍處於刑事程序階段，紐默多只是被控，尚未被法院裁定有罪。

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文章授權轉載自《香港01》

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