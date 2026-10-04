超現實詩歌跨越百年從台南到巴黎 風車詩社法譯本問世

台灣日治時期一群詩人組成「風車詩社」，以日文創作呼應來自法國的超現實主義。風車詩社在台灣文學史上一閃即逝，近百年後的現在，這些作品被譯成法文出版，畫出一條獨特的文學流動軌跡。

在文化部駐法國台灣文化中心（巴文中心）推動下，法國Circé出版社近期推出風車詩社選集「燃燒的臉頰」（Les Joues en feu），以日文、中文、法文三語並陳方式呈現台灣前衛詩人在一個世紀之前寫下的吉光片羽。

漢學家暨編者何碧玉（Isabelle Rabut）和譯者Makiko Andro-Ueda本月初在巴黎第14區的格魯特圖書館（Bibliothèque Benoîte Groult）出席新書發表座談會，闡述風車詩社的意義和翻譯過程中的挑戰。

何碧玉本來就模糊知道台灣有一個超現實主義詩歌流派，但促使她更深入瞭解風車詩社的契機，是導演黃亞歷的紀錄片「日曜日式散步者」，以及詩人陳允元與黃亞歷所編纂關於風車詩社的書籍。

「日曜日式散步者」發表於2016年，令人重新注意到這段短暫但極具意義的台灣文學歷史。

何碧玉接受中央社記者訪問時說：「法國讀者大概不知道台灣在那麼早以前就有超現實主義詩人⋯因此這是一個特別值得注意、超越國界的現象，很值得向大眾介紹。」

風車詩社以日文創作，雖然存在中文和英文譯作，但何碧玉認為，從文本最初寫作的語言進行翻譯是很重要的事，Circé出版社的譯本正是從日文版本直接翻譯成法文。

風車詩社的詩人透過日本接受法國思潮影響，以日文寫作，如今又被翻譯成法語，在法國出版，形成一條獨特的文學傳播路徑。

何碧玉說，風車詩社見證了那個年代東西方思潮交流的重要性，而日本在其中扮演了核心角色。

Makiko Andro-Ueda表示，在超現實主義之前，還有高蹈派（Parnasse）和象徵主義，代代傳承下來的法國詩歌喚起了當時詩人的夢想和創造力，不僅影響台灣，也影響日本，他們懷抱宏大的夢想、試圖消化吸收所有觸手可及的詩歌，這種豐沛能量令她印象深刻。

風車詩社成立於1933年的台南，成員包括楊熾昌、張良典、李張瑞、林修二等，他們透過日本和日語接觸到世界文學，致力在台灣探索新的文學風格。不過，集結眾人創作的「風車」詩刊僅發行4期即停刊。

林修二罹患結核病，於1944年逝世，年僅31歲；李張瑞在1952年白色恐怖時期因組織讀書會相關案件而被逮捕，後遭處決，享年41歲。

根據國家人權記憶庫資料，楊熾昌於1947年二二八事件期間，擔任「臺灣新生報」台南分社記者，遭羅織內亂罪，判刑2年，執行刑期約6個月。他於1994年逝世，享壽86歲。

張良典也在1947年遭逮捕及羅織內亂罪，羈押9個月。他後來行醫，2014年逝世，享嵩壽100歲。