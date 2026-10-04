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目視觀察富士山積雪 日本百年做法走入歷史

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本從1894年開始觀測富士山的山頂附近，在邁入秋冬後何時首度積雪，而且逾百年來均靠工作人員目視觀察。從今秋開始，目視富士山「初冠雪」的任務已交棒給最新技術。

「讀賣新聞」今天報導，「初冠雪」是指8月到隔年7月31日之間山頂附近首度積雪。富士山「初冠雪」是日本邁入冬季的代表性景色。

這由甲府地方氣象台的職員從富士山40公里以外的甲府地方氣象台目視觀察，若隱約確定山頂附近積雪的話，就會宣布富士山「初冠雪」。

往年，富士山約莫會在10月上旬「初冠雪」，所以甲府地方氣象台的職員會在10月左右，使用望遠鏡觀察。若山頂附近的氣溫降到零度以下，積雪可能性增加的話，當班的人員從上午就會多次凝望著富士山。

富士山「初冠雪」最早的紀錄為2008年8月9日；最晚的紀錄則是2024年，當年受日本全國長時間飆高溫等影響，富士山到11月7日才出現「初冠雪」。

松本守目前62歲，曾在甲府地方氣象台參與觀測富士山「初冠雪」工作。他笑稱，「職員也很期待富士山下雪的景色，2024年的時候真的很令人焦慮」。他回憶，2024年10月底左右，一天接到20通以上日本各地打來的電話詢問「大概何時初冠雪」。松本守表示，當時「還希望早點下雪，因此當時觀測到積雪時，鬆了一口氣」。

只不過，這種方式的難題是遇到夜晚以及雲層時，難以透過目視觀測，據稱，這種時候，觀測人員要在寒冷的冬天，於屋頂待命將近1小時，也有人反映「職員的負擔很大」。

因此日本決定在今秋改變觀測方法，改用氣象雷達、自動氣象觀測系統AMeDAS，以及氣象衛星等工具，得以更客觀地不分晝夜與天氣掌握各地積雪資訊。

氣象台職員以前目視是否積雪時，山頂附近若被雲霧遮蓋導致觀測人員無法確認的話，這種情形也不能稱為「初冠雪」。透過新的方式觀測積雪，則變得可能在晚間發布富士山「初冠雪」。報導指出，這也可能使民眾難以在當天遙望「初冠雪」。

甲府地方氣象台表示，新的觀測方式「能確認更詳細的冠雪狀態，相關數據也能有助於民眾擬定更安全的登山計畫，希望大家能理解新的觀測方式」。

富士山 日本 歷史

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