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日本僑界歡慶雙十 李逸洋感謝僑胞深化台日情誼

中央社／ 東京4日專電

日本僑界接連舉辦雙十國慶慶祝活動，昨晚橫濱「慶祝中華民國115年雙十國慶酒會」席開25桌，多名日本國會及地方議員到場；今天則由留日東京華僑總會與台灣留日東京同學會，在東京中華學校舉行雙十國慶慶祝大會暨園遊會。

駐日代表李逸洋出席兩場活動，感謝僑胞長年為台日關係付出，並強調台灣將與民主夥伴合作，維護台海及印太區域和平穩定。

李逸洋在臉書發文表示，橫濱國慶酒會由橫濱中華總會會長許耀庚擔任執行委員會委員長，會場席開25桌，氣氛盛大熱烈。眾議員田中和德、中西健治、丸尾南都子及參議員上田勇出席致詞，另有近10名神奈川縣地方議員到場，由日華親善橫濱市議會議連會長橫山正人代表致詞，日本中華聯合總會會長羅鴻健帶領賓客乾杯。

李逸洋致詞時感謝僑胞長年為台日關係盡力奉獻，並指出橫濱與孫文淵源深厚。孫文1895年在橫濱山下町、也就是現今中華街成立興中會橫濱分會，橫濱成為孫文革命運動重要的海外根據地。

他表示，僑胞的支持促成辛亥革命成功與中華民國創建，因此在橫濱舉辦國慶酒會，具有深刻的歷史意義。

李逸洋也提到，日前川習會，會前部分輿論擔心台灣利益可能遭到犧牲，但他認為會談結果並未出現這種情況。他在貼文中指出，美中雙方公布的會談結果清單未提及台灣，美國國務院及美國駐中國大使龐德偉也表示，美國對台政策不變。

李逸洋認為，美中競爭態勢已經確立，美中之間要根本改變關係幾乎不可能。台灣依然是美國在人工智慧（AI）、半導體等高科技領域最重要的戰略及經濟夥伴。

他並表示，中國持續透過軍事脅迫、灰色地帶作戰、認知戰及法律戰威脅台灣，但台灣強力捍衞主權，絕對不會讓中國「假執法、真侵權」及「台灣海峽中國內海化」的企圖得逞。

李逸洋強調，台灣正全力提升防衛能力、建立全社會防衛韌性，並與美國、日本及歐洲等民主夥伴合作，確保現狀不會被改變，共同努力維持台海及印太區域的和平穩定。

今天的留日東京華僑總會雙十國慶慶祝大會暨園遊會，在東京中華學校操場舉行，透過升旗典禮及全場齊唱國歌，展現僑胞對國家的支持與認同。

東京中華學校學生帶來舞龍舞獅及歌舞表演，增添節慶氣氛；園遊會則集結台灣美食攤位，吸引台日民眾共襄盛舉，讓旅日僑胞品嚐熟悉的家鄉味，也讓日本民眾透過美食與表演感受台灣文化。

李逸洋 日本 台日

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