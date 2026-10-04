搭電動車更容易暈？外媒揭「暈車3大元凶」：大腦感官全打架

隨著全球綠能轉型與電動車普及率攀升，路上奔馳的電動車輛越來越多，然而不少過去搭乘燃油車從未暈車的民眾，換乘電動車後卻頻頻出現暈車症狀。歐美臨床醫學與神經科學界接獲越來越多「搭電動車更容易暈車」的患者反饋，雖然並非所有乘客都會產生不適，但多名研究暈動症的學者與車廠專家證實，這絕非心理作用，而是電動車獨特的機械與工程特性，導致人體大腦感官訊號出現嚴重脫節。

據英國廣播公司（BBC）報導，神經科與人體工學專家分析，暈動症（Motion Sickness）的核心成因是「感官訊息不一致」。人體主要仰賴眼睛所見的視覺畫面、內耳前庭系統感知的動態平衡，以及體內肌肉神經纖維的受力反饋，三者共同判斷身體是否正在移動；一旦其中一項感官資訊與其他感官產生衝突，大腦便會混亂並誘發眩暈反胃。

電動車之所以更容易引發暈車反應，首要關鍵在於「動態提示音與震動的消失」。研究指出，人類大腦長年習慣將車輛移動與引擎聲浪、機械抖動等感官提示綁定在一起；然而電動車行駛時極度安靜且平穩，乘客在缺乏聽覺預判與底盤微幅震動的心理預期下，車輛卻已在高速移動，視覺與內耳平衡便容易在大腦中產生落差，進而觸發暈眩。

此外，傳統燃油車鬆開油門時會維持平順滑行，但電動車一旦駕駛鬆開加速踏板，系統便會立刻介入減速並將動能回收至電池；若駕駛踩踏踏板的細緻度不足，整輛車便會反覆出現劇烈頓挫與前後拉扯感，讓乘客宛如處於「不斷急煞」的狀態。加上電動馬達具備瞬間大扭力的物理特性，加速、減速的極限遠高於燃油車，強烈的貼背感與急停頓挫，更容易讓內耳前庭系統不堪負荷。

面對電動車帶來的體感衝擊，學者指出，除了駕駛人應盡量線性踩踏油門並調低回充力道外，易暈體質的乘客乘車時應避免低頭滑手機或閱讀，盡量挑選能直視前方視野的前排或後座中央座位，並可將頭部緊靠頭枕減少晃動。專家也表示，人體前庭系統具備可塑性，隨著搭乘電動車的頻率與時間拉長，大腦神經通常會逐步建立對新型態動態的反饋機制，進而改善暈車困擾。