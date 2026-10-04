罕見龍捲風襲澳洲小鎮 房屋樹木受損

澳洲一處小鎮遭罕見龍捲風侵襲，戶外家具被強風捲上半空，當地民眾目睹後忍不住難以置信地驚呼。

法新社報導，這場龍捲風於當地時間3日中午過後襲擊烏拉杜拉（Ulladulla），這個小鎮位於雪梨以南約226公里處。

社群媒體流傳的影片顯示，龍捲風席捲郊區住宅區，強風和大雨猛烈襲擊房屋與庭院。

澳洲廣播公司（ABC）報導，緊急救援人員接獲10多通龍捲風相關通報，還有樹木倒塌壓到電線。

當地咖啡廳老闆馬查多（Julius Machado）告訴ABC，暴風雨「一眨眼」就來了，「我們只好提早打烊清理…所有玻璃餐具都碎了，盤子杯子散落各處，整間店變得一團亂。」

澳洲氣象局表示，「在人口如此密集的地方看到龍捲風，真的很不尋常，有房屋等建物受損，樹木也被吹倒。」

氣象局指出，澳洲每年約有50起龍捲風。

這場龍捲風侵襲之際，澳洲東部及南部大片地區也受到強烈暴風雨影響。

澳洲最大城市雪梨3日晚間出現豪雨，導致街道淹水，宛如河流。