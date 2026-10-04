兒勸81歲母搬進高齡住宅！3個月後探望卻越來越少 她聽到一句話心涼

日本一名81歲婦人搬進高齡住宅後，原以為生活更安全，也能讓兒子放心，沒想到才住約3個月，原本每月會來探望3、4次的兒子卻越來越少出現，甚至近1個月沒見面。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，81歲的澄江（化名）喪夫後獨居多年。她80歲時曾在家中跌倒，所幸沒有大礙，但直到隔天兒子浩二（化名）才得知，也讓浩二開始擔心母親一個人生活的安全問題。

後來，母子一起參觀附有安全確認、生活諮詢等服務的高齡住宅。澄江認為搬進去後比較安心，浩二也覺得終於能少一點擔心。

搬家前，浩二每月大約會探望母親3、4次，幫忙採買、處理家中雜事。入住初期，他仍常來探望，偶爾也會陪母親吃飯，不過約2個月後，探望次數逐漸減少，有時甚至連續幾周只剩電話聯絡。

澄江忍不住問兒子：「最近很忙嗎？」浩二則回答：「妳那邊就算發生什麼事也有人在，我比較放心。」這句話讓澄江感到失落，因為她從沒想過，住得更安全後，連和兒子見面的機會也會一起變少。

直到浩二久違來訪，問她「有沒有缺什麼」時，澄江才第一次直接說：「沒有缺東西，但偶爾就算沒事，也希望你能來看看我。」兩人才發現，彼此對「探望」的理解完全不同。對兒子來說，回家主要是確認母親需不需要幫忙，對澄江來說，卻是單純和家人見面的時間。

母子談開後，浩二雖然沒有恢復過去的探視頻率，但約定每月一起吃飯兩次，無法見面時也會打電話。澄江坦言，搬進高齡住宅並不後悔，「住得安心，不代表就不想見家人了。」