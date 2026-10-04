機上點番茄汁超NG！空服員唯一力推「這飲料」：千萬別加冰

搭乘長途航班時，許多旅客習慣點選薑汁汽水或番茄汁解渴。然而，資深空服員日前接受外媒專訪時直言，這兩款高人氣飲品其實暗藏高糖與高鈉陷阱，容易加劇高空水腫與身體代謝負擔。空服員一致公認，在三萬英呎高空，「最應該且唯一優先點選」的飲品其實就是純水（H2O），但同時也特別提醒旅客在飲用時務必留意水源來源，切勿隨意加入機上冰塊，以免將細菌喝下肚。

據外媒《Travel + Leisure》報導指出，許多人在地面上幾乎不喝番茄汁，登機後卻對它情有獨鍾，背後其實有科學依據。當飛機攀升至巡航高度時，機艙內的低氣壓與極度乾燥環境會使人體的嗅覺與味覺靈敏度大幅鈍化，甜味與鹹味的感受力隨之下降，唯獨「鮮味」（Umami）能在此環境下維持穩定，使得番茄汁在萬呎高空喝起來格外濃郁鮮甜；而薑汁汽水則因長年被視為舒緩反胃或暈機的溫和飲品，成為許多成年乘客的舒壓首選。

然而，現役空服員凱特（Kate）示警，市售罐裝薑汁汽水大多不含天然生薑成分，一罐含糖量卻可能高達33公克；而看似健康的番茄汁則含有大量鈉鹽，在高空氣壓下更容易導致血管收縮、下肢水腫以及腸胃嚴重脹氣。

資深空服員兼創作者克莉絲塔．特里特（Christa Treat）強調，若由她來決定，她希望機上所有乘客都單純喝水。機艙內部濕度極低，容易引發皮膚乾癢、眼睛乾澀、頭痛以及血液黏稠度上升等脫水症狀；不少旅客常因打亂日常作息或不想頻繁起身離座上廁所而刻意減少喝水，反而讓落地後的時差反應與疲累感更為劇烈。

特里特指出，相較於汽水的高糖分與酒精在高空對中樞神經和水分代謝造成的「浩劫」，唯有水分能真正維持體溫調節並維持正常生理代謝，是機上唯一能實質解決身體問題的健康飲品。若想要稍微帶點口感變化，無糖氣泡水（Club Soda）也是相對合適的替代方案。

不過，客艙內供應的開水務必確認是空服員從「完整瓶裝水」中倒出的礦泉水或純水，並強烈建議「不要添加冰塊」。多項國際航空水質抽檢研究顯示，客機內部儲水箱與管線因長期高壓使用且清潔難度高，微生物與水質標準屢次受到外界檢驗與質疑，而機上製冰機與冰塊儲槽的衛生維護也仍存在盲點。

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