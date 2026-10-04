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希臘克里特島遭暴風雨侵襲 洪水成災撤離遊客
希臘地方官員今天表示，暴風雨引發的洪水造成部分民眾被困在車內，並迫使希臘度假勝地克里特島（Crete）的部分遊客進行撤離。
法新社報導，水勢猛烈到將部分車輛和樹木直接沖入大海。
克里特島港口城市耶拉佩特拉（Ierapetra）市長法蘭古利斯（Manolis Frangoulis）告訴法新社：「我們必須疏散幾名遊客，另有一名女子為慎重起見被送往醫院。」
這座位於克里特島東南岸的城鎮昨天和今天遭暴雨侵襲，部分道路因堆滿大量瓦礫與泥沙而中斷。
法蘭古利斯說：「有車輛被沖進海裡，目前整個部門都在努力，至少要恢復交通。」
國營電視台ERT報導，耶拉佩特拉與錫蒂亞（Sitia）之間的道路遭洪水侵襲，造成23人受困車內。
根據ERT，由於洪水開始將車輛沖走，3名遊客與他們的計程車司機不得不棄車逃生。
在熱門旅遊景點干尼亞港（Canea），巨浪造成海濱餐廳和觀光場所受損。民防機構呼籲多個城鎮的居民減少不必要的移動。
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