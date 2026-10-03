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誰敢說真話？飛行員心理健康把關其實超多漏洞 太誠實會毀了飛行生涯

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
杜拜航空日前發生攻擊事件，引發外界質疑，航空業如何監測飛行員的心理狀態（照片為示意圖，非事件航班）。路透
杜拜航空日前發生攻擊事件，引發外界質疑，航空業如何監測飛行員的心理狀態（照片為示意圖，非事件航班）。路透

杜拜航空FZ1073航班日前發生攻擊事件，再度引發外界質疑，航空業如何監測飛行員的心理狀態是否適合執飛。

英國金融時報（FT）報導，2015年德國之翼撞上阿爾卑斯山的空難事件，促使全球飛安監管機關引入新規，要求飛行員入行時需面對嚴格的心理測驗，每年還要體檢，包含回答是否有憂鬱和自殺傾向的心理健康問題。

飛行員、教官與航空安全專家表示，現行評估制度可能仍無法揪出極少數不適合進入航空業的人，或在漫長職涯中出現嚴重心理健康問題，甚至逐漸抱持極端意識形態的飛行員。一名商業機師直言，心理狀況「實際上等於靠自主申報，顯然都有所謂的正確答案」。

飛行員每年都得接受體檢，評估飛行途中因健康因素失去工作能力的風險，內容包含心理狀況，以及飲酒與用藥的問題。航空公司也會定期進行背景審查，看是否有支持極端主義的跡象。

但一名現役機師表示，他上一次接受完整的心理分析已經是二十多年前的事；另一名機師則表示，都會針對年度體檢「提前準備」，「給出的答案會讓檢查者覺得一切安好」。

航空安全訓練機構McKechnie Aviation經營者麥克尼（Andrew McKechnie）指出，「飛行員收入取決於有效的體檢證明，因此可能因為擔心失去資格，而不願尋求協助，或主動揭露健康或心理問題」。

一位從事飛行員培訓的人士指出，「你根本不能承認自己有問題」，患有自閉症、注意力不足或憂鬱症的人根本不敢說出口，「除了飲食障礙或婚姻諮商之外，你幾乎不能尋求任何心理諮商」。

不過也有飛行員表示，更嚴格的檢查仍有助於發現心理狀況惡化或遭逢重大人生打擊者。2015年德國之翼空難造成150人喪生，被認定為是飛行員蓄意行為所致後，多數航空公司也建立更完整的內部通報機制，讓機組人員舉報可能不適合執飛的同事。多名受訪者表示，通報後的介入機制有助於讓陷入困境的機組人員獲得協助。

巴克萊分析師羅本伯格（Andrew Lobbenberg）說，FZ1073航班事件「可能促使監管機關與航空公司重新檢視心理篩檢、機組人員審查，以及駕駛艙內僅有兩名飛行員時的飛行控制安排」。

麥克尼則認為，加強心理測驗的效果有限，因為這等同假設「有意進行破壞或殺人行為的飛行員，會主動向同事、諮商師或體檢醫師透露想法」。

杜拜 阿爾卑斯山 德國

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