奈及利亞中部發生重大車禍 造成20人喪命

不只播報超專業，連連吃甜點的模樣也讓人融化！日本新聞播報員羽田優里奈因一段影片在網路爆紅，只見她走進商場，接連品嘗各店家推出的甜點，甜美的外貌與生動的試吃反應，瞬間擄獲大批網友的心。羽田優里擁有令人稱羨的「8頭身」完美比例，成為社群發燒話題之際，更有人挖出她過去的火辣寫真...

2026-10-03 16:37