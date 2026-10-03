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奈及利亞中部發生重大車禍 造成20人喪命

中央社／ 拉哥斯3日綜合外電報導

奈及利亞相關當局透過聲明表示，國內中部高原州（Plateau）一條公路發生多台車輛相撞事故，導致20人死亡。

法新社報導，奈及利亞道路安全當局指出，這起事故發生於昨天下午，涉及4輛交通工具，分別為1台卡車、1輛汽車、1台巴士和1輛機車。

道路安全當局發言人說道，車禍造成20人喪生、5人受傷，「初步調查結果顯示，煞車失靈以及隨後失去控制，很可能是這起事故的原因」。

奈及利亞經常發生車禍，原因為當地道路往往維護不善，而且民眾時常違反交通規則。

根據奈及利亞道路安全當局統計，2025年大約發生1萬446起交通事故，並奪走5289條人命。

奈及利亞 車禍

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