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15年婚姻變調？妻稱「沒感情」想獨自生活 42歲男面臨離婚二選一

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名42歲的男子近期突被妻子提出離婚，讓他相當錯愕。示意圖／Ingimage
日本一名42歲的男子近期突被妻子提出離婚，讓他相當錯愕。示意圖／Ingimage

結婚15年卻迎來婚姻危機？日本一名42歲男子與妻子育有一名女兒，原以為夫妻感情和睦、家庭和樂，不料某日妻子卻突然拋出離婚宣言，直言「已沒有感情」、「想一個人生活」，面對妻子突如其來的態度轉變，男子相當震驚。

Ｍaidona News報導，42歲的上班族A男與妻子結婚15年，兩人育有一名國中二年級的女兒，看似平凡幸福的家庭卻在一日驟變。今年某個晚上，夫妻倆一起看電視時，妻子突然吐露心聲，直言「我對你和女兒都找不到感情了，而且我想一個人生活」，更要求A男立刻下決定，看要現在立刻分開，還是待女兒成年後分離。

面對妻子突如其來的態度轉變及離婚宣言，A男感到相當錯愕。A男指出，夫妻屬雙薪家庭，平常感情也很和睦，妻子一邊從事內勤工作一邊分擔家計，假日全家也常一起出門，完全沒有任何不對勁的地方。即使詢問是否還有挽回機會，但妻子卻堅定地表明去意已決。

伴侶以「沒有感情」、「想一個人生活」為由，能成為法院判定離婚的依據嗎？日本某法律事務所的律師大橋史典表示，若夫妻達成共識，無論理由為何都能離婚；但若有一方不同意，則必須要有符合「法定離婚原因」的情況，才有可能透過法院獲准離婚。

大橋史典舉例，法定離婚原因包含出軌或外遇的不貞行為、無正當理由卻惡意遺棄家人、家庭暴力等情況，若僅因「想一個人生活」為理由，法院判斷夫妻關係已難以維持的情況，可能性並不高。

Yorozoo News報導指出，晚年離婚的狀況是許多人都會碰上的問題，不少丈夫原以為隨著孩子長大、離家獨立，接下來兩老就能一起享受平靜的夫妻生活，不料卻發現妻子態度變冷淡，甚至提出分居或離婚的要求。

日本心理諮商師木下雅子表示，丈夫常對妻子的態度轉變感到困惑，但這很可能是長期的壓力累積，不少案例都是妻子「早已對丈夫死心」，即使有不滿或委屈，也會抱持著「為了孩子」的想法，一邊忍耐一邊生活。直至孩子離家後，妻子便沒了必須包容的理由，也因此會以冷淡的態度或提出分開等方式，表達「想為自己而活」的決心。

若丈夫碰上晚年離婚的難題，木下雅子也給予建議，應轉念「為了妻子你能做些什麼？」，丈夫需要改變長年習慣的思考方式與行為，並以實際行動展現自己正在改變，或許妻子就能看見你的變化，進而軟化原先想要分開的態度。

日本 夫妻 結婚 婚姻 離婚 妻子

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