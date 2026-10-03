埃及生育率4年降18% 專家：生活成本上升改變家庭選擇

埃及長期面臨的人口快速成長問題出現明顯轉折。最新統計顯示，埃及生育率自2021年的2.85人降至2025年的2.33人，降幅達18.2%。專家分析，近年生活成本飆升，逐漸改變埃及家庭的生育選擇。

「今日埃及報」（Al-Masry Al-Youm）近日報導，根據埃及中央公共動員與統計局（CAPMAS）最新調查，2025年埃及生育率降至每名婦女2.33人，相較2021年的2.85人降低18.2%。15至19歲女性的生育率也從2021年的每千名女性約50人，降至2025年的34.6人，4年間下降約31%。

埃及中央公共動員和統計局表示，埃及現行人口目標是在2027年將生育率降至2.1。

報導指出，埃及政府近年為減少人口過度增長而持續推行的家庭計畫措施，是生育率下降的因素之一，民眾對生育觀念的改變也是重要原因。

埃及人口文化長期受伊斯蘭信仰影響，將孩子視為真主的恩賜，且埃及法律對墮胎採取嚴格限制；此外，埃及傳統社會也保有大家族文化，2014年的數據顯示，每名埃及婦女的平均生育人數高達3.5人。

然而過去數年，埃及遭遇種種經濟困境和區域安全挑戰，導致各項物資成本不斷攀升，埃及長期面臨人口快速增加所帶來的公共服務、資源與糧食供應壓力。因此埃及政府於2020年開始發起「兩個恰恰好」（Etnein Kefaya）運動，為參與計劃生育的夫妻提供經濟補助。

2023年，埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）還為了人口問題公開在媒體稱，「人口激增可能會給我們國家帶來災難性後果。」埃及衛生和人口部長阿卜杜勒加法爾（Khalid Abdel-Ghaffar）也補充說：「人口問題是埃及當前和未來的最大挑戰，這個問題已阻礙埃及的經濟和公民生活品質發展。」

針對埃及近年婦女生育人數逐年下降，「今日埃及報」另指出，除政府推行的家庭計畫措施，生活成本上升，以及結婚及養育子女負擔增加，也正在改變埃及家庭的生育選擇，使人口問題從過去的「生太多」，逐漸轉向如何在經濟壓力下維持人口發展的平衡。

報導指出，經濟學者阿布鐸（Rashad Abdo）指出，部分人口生活在官方貧窮線以下，已直接影響年輕人結婚及組建家庭的能力。社會學者札卡利亞（HodaZakaria）則觀察到，生育率下降在中上階層與中產階級尤其明顯，都市年輕人對婚姻生育成本的考量，也讓埃及傳統家庭的生育觀念產生質變。

9月才剛踏入新婚生活的25歲埃及青年阿邁德（Ahmed）告訴中央社說：「我剛從軍中退伍，現在想進入法律事務所發展律師生涯。如果妻子懷了孕就順其自然，但我現在只能負擔生養一個孩子。」

另一名已婚5年的31歲青年飛迪（Fadi）則告訴中央社說：「婚後一開始就已規劃5年後才考慮生孩子。本來去年有開始和太太討論懷孕的事；但這幾年埃及各項物價真的變得太高，因此有可能會再延一年，先多存一些錢後再說。」

埃及生育率降至2.33，對紓解公共服務及資源壓力有直接意義，不過社會學家賽薩德克（Said Sadek）提醒，從人口轉型理論角度，政府應即早因應家庭財務壓力造成出生率下降的問題，提高年輕人選擇是否結婚、生育子女的能力。