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西班牙北部酒吧坍塌11人受傷送醫 警方展開調查

中央社／ 馬德里3日綜合外電報導

西班牙當局指出，國內北部拉里奧哈（La Rioja）地區一間酒吧今天清晨突然發生坍塌事故，有11名傷者送醫治療；根據倖存者描述，酒吧地板先塌陷，隨後天花板也坍了。

路透社報導，拉里奧哈地區政府表示，事發酒吧今晨5時25分發生坍塌，現場一度有25人至30人受困。

緊急救援人員須從瓦礫堆中救出受困者，消防人員也在現場檢查，以確認是否還有人員受困。

針對酒吧坍塌原因，西班牙警方已經著手調查。

西班牙 消防人員

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