入職5個月就跑了！日選美冠軍辭職挨轟沒常識 網曝：靠直播撈破千萬

頂著日本大學生選美冠軍的頭銜，今年22歲的山田瑠瑠（山田瑠々）今年4月風光踏入職場，豈料上班僅5個月就閃電離職，更轉身投入一直以來熟悉的直播界，開公司當代表。消息曝光後引發網友兩極討論，而隨著她的新身分曝光，網友才得知山田瑠瑠開始直播後，至今已收到破5500萬日圓（約台幣1109萬元）的 斗內【斗內】即「donate」的音譯，為贊助、捐獻的意思。 ，驚人數字再掀話題。

根據Sirabee報導，2003年出生的山田瑠瑠，自學生時代就活躍於TikTok等平台直播，並參與電視劇、廣告等演出，更在2024年日本全國大學生選美大賽《Campus Girls 2024》，拿下首屆冠軍的寶座。今年5月，山田瑠瑠自大學畢業後成為職場新鮮人，她曾提到進了最想去的部門，不時與網友們分享工作近況。

上個（9）月27日，山田瑠瑠投下震撼彈透露，發出一張手捧花束的照片宣布，「我離開畢業後進入的第一家公司了」，她在文中提到，該公司是她的第一志願，當初為了入社非常努力，入職後很想趕快做出成績，同事們也非常照顧她。儘管提出辭呈前相當苦惱，但為了「把一切投入在真正想做的事情上，放手一搏地去挑戰」，最後仍決定離職。

貼文曝光後引起網友兩極討論，一派網友鼓勵她追求更好的發展，「真是了不起的決定，支持妳！」、「祝妳在新的道路上，有更好的發展」、「支持妳開創新道路」。另一派網友則認為，山田瑠瑠入職後只待了5個月就跑，觀感不佳，「入職不到半年就退社，這算社會經驗嗎？」、「對公司而言也真不容易啊」、「拿著花束還寫著『報告』會不會太沒常識？」

對此，前富士電視台主播長谷川豐也分享自己的看法，他認為辭職沒有問題，但畢竟在徵才及培訓的過程，公司的人事部門及其他同仁都付出許多心血，特別因辭職而在網路上高調發文，似乎有些欠缺社會常識，或許也會影響後續求職的結果。但他也鼓勵山田瑠瑠朝夢想前進，儘管現階段有許多輿論紛擾，但之後回頭看都能微笑應對。

不管社群討論未歇，山田瑠瑠隨後公開新身分，她透露自己成立了一家直播經紀管理公司「LiveDash」，並擔任該公司的代表。山田瑠瑠坦言，當初本來是想一邊在原公司工作，一邊經營新公司，但後來發現無法兩邊兼顧，便決定專注在直播行業、做自己想做的事，同時向前公司的同仁們道歉。

然而，一名網友從「LiveDash」官網的個人簡介發現，山田瑠瑠自大學時期開始直播，累計收到的直播斗內總金額已超過5500萬日圓，忍不住吐槽「靠直播斗內就賺了5500萬日圓的話，金錢觀會崩壞吧」。