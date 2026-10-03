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東京池袋街頭棄置行李箱頻傳 豐島區與業者合作因應

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本東京街頭與公園近期接連有行李箱遭非法棄置，在民宿、飯店林立的池袋車站周邊尤其明顯。豐島區公所已與行李箱回收業者等合作展開相關措施，呼籲民眾妥善處理。

日本「讀賣新聞」報導，9月15日，東京都豐島區池袋本町一處垃圾集中點前的路邊，被發現一個行李箱遭棄置。區公所貼上警告貼紙後暫時將行李箱留在原地，但一週後仍無人認領，最後只好以大型垃圾回收。

報導指出，外界普遍認為，可能是外籍遊客購買新的行李箱後，將原本的行李箱當成廢棄物丟棄。

住在附近的一名38歲女性表示：「這幾年民宿增加後，我看到路邊被丟棄的行李箱，總共已經超過50個。我也曾親眼看到外國人把行李箱放在那裡。希望大家遵守規定。」

東京都政府表示，去年造訪東京都的外籍遊客較前一年增加16%，約2865萬人，創下歷史新高。同年的東京都「外國旅客行動特性調查」顯示，每4名外籍遊客中，就有1人曾造訪池袋。

豐島區表示，隨著外籍遊客人數上升，行李箱遭棄置的情況也隨之增加。上一會計年度在區道、公園及垃圾集中點等地，共發現約290個遭棄置的行李箱，其中以民宿及飯店聚集的池袋車站周邊最為常見，也有遊客直接將行李箱留在住宿設施。

有意見認為，部分外籍遊客受到日圓貶值影響，改買價格便宜且耐用的日本行李箱，或因購買的伴手禮太多、原本行李箱裝不下，而購買尺寸更大的行李箱，之後便將不需要的行李箱丟棄。

不少當地居民因為覺得「不知道裡面有什麼，很可怕」，而報警通報。豐島清掃事務所所長高桑光浩表示：「較重的行李箱，有時要在警察到場陪同下確認裡面的物品，處理起來相當費工。」

依豐島區規定，不需要的行李箱，必須貼上在便利商店販售的面額400日圓大型垃圾處理券，再交由區公所回收。不過，這項制度原則上只適用於區民，外籍遊客等人士則必須個別委託業者處理。若遭非法棄置，最後將由區民繳納的稅金負擔清運及處理費用。

因此，豐島區今年7月與提供收購服務的CulturesJapan公司旗下品牌MY SUITCASE及「日本鞄材」簽署合作協定。

區公所製作以英語、中文、韓語等多國語言介紹兩家公司服務內容及聯絡方式的傳單，並分發至區內住宿設施及量販店等場所。

MY SUITCASE在店面提供回收行李箱服務；日本鞄材則會派員前往住宿設施，每個行李箱收費2500日圓回收。

此外，豐島區也利用池袋西口公園及「豐島區民中心」的大型電子看板，以多國語言宣導不要非法棄置行李箱。

豐島區計劃在本會計年度內制定附帶罰則的條例，並希望從下一會計年度開始實施。

豐島區環境政策課課長澤田健司表示：「希望借助民間力量，進一步強化相關措施。」

這種行李箱遭棄置的情況，在東京都其他地區也接連發生。

東京都監察指導課表示，今年4月以來，除島嶼地區之外，在都道（東京都管轄道路）路上回收的行李箱，截至上月16日已達50個，在新宿、淺草等地尤其明顯。

新宿區上一會計年度則回收約30個遭棄置在區道上的行李箱。新宿清掃事務所表示，也發現民宿周邊有行李箱遭非法棄置，因此提醒民宿業者，如果旅客有不需要的行李箱，應按照「事業系垃圾」處理。

熟悉觀光公害問題的龍谷大學都市計畫學教授阿部大輔指出：「對於停留時間有限的觀光客來說，如果不清楚廢棄方式，或處理起來很麻煩，就很難促使他們採取適當的處理行動。」

阿部表示，丹麥首都哥本哈根有針對採取環保行動的觀光客提供優惠等措施，並指出：「思考如何建立機制，引導觀光客採取合宜的行動，也相當重要。」

東京 行李箱

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