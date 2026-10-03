泰國孤獨死案件大增 法醫籲建立預警機制

泰國曼谷北部地區近年獨居者死亡多日、直到遺體腐敗才被發現的案件大增，從過去每年約10起，增加至每年70至80起。法醫指出，案件不只涉及老人，也包括工作年齡人口，反映都市社會人際互動減少及家庭結構改變。

泰國民意報（Matichon Daily）2日報導，蒲美蓬醫院（Bhumibol Adulyadej Hospital）法醫部門醫師阿塔西特（Atthasit Dulamnuay）表示，他2016年接受法醫專科訓練時，發現死亡多日、遺體已腐敗的案件每月約1起，但轉至負責曼谷北部的蒲美蓬醫院後，初期情況相近，近年來案件數持續增加。

阿塔西特說，醫院負責區域的相關案件「已從每年約10起，增加至每年70至80起」，目前平均每週約1起，天氣炎熱時甚至一週可能出現3起。

報導指出，曼谷北部平均每月約發現5至8具腐敗遺體，而每月接受解剖的遺體約40至50具。因此，此類病例佔該地區屍檢工作量的10%以上，且這一趨勢仍在持續上升。

阿塔西特指出，死者年齡約20歲至80歲，不限於高齡者，其中也包括獨居的工作年齡人口。他說，若員工因病連續2、3天沒有上班，雇主可能察覺異常，租屋人士則可能因鄰居聞到異味而被發現。

民意報寫道，一般而言，死亡第一天遺體可能尚無明顯氣味，但約3天後腐敗情況變得明顯，周遭人士可能察覺並通報警方。

他表示，部分高齡死者並非沒有子女或親屬，而是子女在外地工作，父母獨居，家人可能每週甚至每月聯繫一次，直到遺體腐敗才發現死亡。

阿塔西特認為，案件增加與泰國家庭結構改變有關。過去泰國較多三代同堂的大家庭，如今轉為核心家庭，也有人未婚或伴侶分居。當有人在家中死亡時，附近可能沒有其他人察覺。

他表示，即使只是定期傳訊息，也有助於確認獨居者仍然平安。如果平時經常聯繫的人突然失去聯絡，就能及早察覺異常並前往查看。

民意報報導引述阿塔西特的說法指出，孤獨死並不限於貧窮人士或租屋者，有些人住在大房子、擁有退休金或其他經濟資源，但子女在外府或海外工作，同樣可能獨自死亡而無人立即發現。

他說，泰國目前尚無明確制度處理獨居者問題，其他國家則有照護制度或利用科技監測獨居老人，包括異常活動警示及影像設備等。