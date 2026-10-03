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試吃甜點爆紅！日甜美主播擁完美8頭身 網挖出過去「破尺度寫真」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本新聞播報員羽田優里奈因一段影片在社群爆紅。圖／取自X@_y_u_r_i_n_a_
日本新聞播報員羽田優里奈因一段影片在社群爆紅。圖／取自X@_y_u_r_i_n_a_

不只播報超專業，連連吃甜點的模樣也讓人融化！日本新聞播報員羽田優里奈因一段影片在網路爆紅，只見她走進商場，接連品嘗各店家推出的甜點，甜美的外貌與生動的試吃反應，瞬間擄獲大批網友的心。羽田優里擁有令人稱羨的「8頭身」完美比例，成為社群發燒話題之際，更有人挖出她過去的火辣寫真，當時挑戰大尺度的拍攝，再度掀起話題。

近日，日本晨間新聞節目「THE TIME,」的片段在社群爆紅，從影片可見，羽田優里奈小跑步興奮地走進商場看板，接著走進店家，品嘗各種和菓子及蒙布朗等甜點。羽田優里甜美的外表及高挑的身材，搭上試吃時生動又可愛的反應，立刻吸引網友們的目光，更有人忍不住吐槽，「在晚間新聞經常露面的羽田優里奈，不知為何最近突然爆紅了」。

網友們誇獎羽田優里奈播報的台風很穩，且不只外貌出眾，連身材都相當有料。更有人挖出羽田優里奈早期拍攝的「大尺度寫真照」，2019年時她登上《周刊Playboy》打著出眾的「8頭身」比例，穿著親膚的內衣及內褲，秀出姣好的身材曲線，展現甜美又帶點療癒系的個人魅力。

羽田優里奈過去曾登上《周刊Playboy》雜誌。圖／截自X@hide472
羽田優里奈過去曾登上《周刊Playboy》雜誌。圖／截自X@hide472

1995年出生的羽田優里奈，出生於大阪，不僅外型清純動人，身高168公分的她，凹凸有致的線條亦不時受到誇讚。除了擔任新聞播報員外，羽田優里奈也身兼藝人、節目主持人等身分。ENCOUNT報導，2024年時羽田優里奈發文表示，自己經歷了6次挑戰，終於通過了合格率僅4到5％國家級證照考試，正式取得氣象預報員資格，她也分享一路下來的努力直呼，「大概讀了3、4年的書！這真是一場漫長的抗戰！」

此外，羽田優里奈過去也曾在廣播節目中分享，當時踏入記者這一行，是因為某一天她意識到，「每天到同個地方上班、坐在辦公桌前，我覺得那種生活不太適合自己」，喜歡說話的她樂於跟各式各樣的人接觸，也因此認為記者這份工作相當有趣。

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