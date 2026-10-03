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哈蘭德控告挪威航空 不滿「飛機加金髮馬尾」貼文擅用其形象宣傳

香港01／ 成依華
挪威球星哈蘭德（Erling Haaland），提起法律訴訟控告挪威航空（Norwegian Air Shuttle）擅用其形象宣傳。路透社
挪威球星哈蘭德（Erling Haaland），提起法律訴訟控告挪威航空（Norwegian Air Shuttle）擅用其形象宣傳。路透社

效力英超曼城的挪威球星哈蘭德（Erling Haaland），提起法律訴訟控告挪威航空（Norwegian Air Shuttle）擅用其形象宣傳。在世界盃期間，挪威航空曾在社交網站刊出一張客機「戴上」哈蘭德標誌式金髮馬尾的搞笑改圖，引起這位球星不滿。

據挪威傳媒VG報導，哈蘭德方面以違反《行銷法》（Marketing Act）為由起訴該公司，雙方律師與法官將於10月9日舉行庭審前的會議，為正式庭審作準備。

在該則世界盃期間的社交帖文中，挪威航空上傳一張客機「戴上」哈蘭德標誌式金髮馬尾的改圖，並配上文字「我們從未如此像『挪威人』過」（We've never looked more Norwegian）。這篇貼文如今已經刪除。

哈蘭德代表律師哈根（Thomas Hagen）表示「此案涉及挪威航空在世界盃期間，非法利用哈蘭德的標誌特徵來銷售機票的問題。」

挪威航空發言人證實公司遭控告，同時稱很難理解，「就像挪威絕大多數人一樣，我們在夏天為國家隊加油」，發言人指「我們當時是受社交網絡熱門話題趨勢的啟發，自發地發布一些相關內容。」

發言人續稱「令人遺憾的是，這種支持行為竟招致訴訟。但我們希望能展開理性對話，以便未來能繼續攜手支持我們的體育界英雄。」

挪威傳媒VG Sports引述卑爾根大學（University of Bergen）行銷法專家倫德（Tore Lunde）認為，根據挪威《行銷法》及有關保護法規，哈蘭德擁有充份法律依據，學者指最高法院有相關判例，旨在保護運動員的肖像權免受企業未經授權的商業化利用。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

挪威 哈蘭德

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